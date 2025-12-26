В супермаркете Донецка мужчина открыл беспорядочную стрельбу из автомата. Видео
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали стрелявшего
26 декабря 2025, 20:30, ИА Амител
Вечером 25 декабря в одном из супермаркетов Петровского района Донецка произошел инцидент со стрельбой. По данным источников, неизвестный мужчина пришел в магазин с пакетом, в котором находился автомат Калашникова, после чего прямо в торговом зале достал оружие и открыл беспорядочный огонь, пишет Baza.
Сотрудники магазина и покупатели, укрываясь, смогли покинуть помещение. По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали стрелявшего. Мотивы его действий в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.
Прошедшей осенью в селе Сростки водитель легковушки открыл стрельбу по дальнобойщику после дорожного конфликта. Мужчина получил ранение руки, а в его автомобиле оказалось выбито боковое стекло.
20:41:17 26-12-2025
Это новые территории???
21:53:46 26-12-2025
Гость (20:41:17 26-12-2025) Это новые территории???... все новое это хорошо забытое старое