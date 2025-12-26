В супермаркете Донецка мужчина открыл беспорядочную стрельбу из автомата. Видео

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали стрелявшего

26 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Вечером 25 декабря в одном из супермаркетов Петровского района Донецка произошел инцидент со стрельбой. По данным источников, неизвестный мужчина пришел в магазин с пакетом, в котором находился автомат Калашникова, после чего прямо в торговом зале достал оружие и открыл беспорядочный огонь, пишет Baza.

Сотрудники магазина и покупатели, укрываясь, смогли покинуть помещение. По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали стрелявшего. Мотивы его действий в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

