НОВОСТИПроисшествия

В супермаркете Донецка мужчина открыл беспорядочную стрельбу из автомата. Видео

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали стрелявшего

26 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Вечером 25 декабря в одном из супермаркетов Петровского района Донецка произошел инцидент со стрельбой. По данным источников, неизвестный мужчина пришел в магазин с пакетом, в котором находился автомат Калашникова, после чего прямо в торговом зале достал оружие и открыл беспорядочный огонь, пишет Baza.

Сотрудники магазина и покупатели, укрываясь, смогли покинуть помещение. По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали стрелявшего. Мотивы его действий в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Прошедшей осенью в селе Сростки водитель легковушки открыл стрельбу по дальнобойщику после дорожного конфликта. Мужчина получил ранение руки, а в его автомобиле оказалось выбито боковое стекло.

Оружие, пистолет / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Донбасс Россия оружие

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

20:41:17 26-12-2025

Это новые территории???

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:46 26-12-2025

Гость (20:41:17 26-12-2025) Это новые территории???... все новое это хорошо забытое старое

  -5 Нравится
Ответить
