Алтайская прокуратура взыскала компенсацию с властей за укус ребенка бродячей собакой
Врачи диагностировали у несовершеннолетнего укушенную инфицированную рану
26 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
В Улаганском районе Республики Алтай прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему жителю, которого покусала бродячая собака. Иск был удовлетворен в отношении местной администрации, отвечающей за отлов безнадзорных животных на своей территории.
Как сообщили в пресс-центре прокуратуры региона, нападение произошло в общественном месте в отсутствие хозяина животного. Установить владельца собаки не удалось. После обращения представителей пострадавшего ребенка в правоохранительные органы врачи диагностировали у несовершеннолетнего укушенную инфицированную рану правой голени.
«На основании этого прокурор направил иск к администрации Улаганского района. Суд удовлетворил требования ведомства, и в интересах ребенка местные власти выплатили компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске родители добились через суд 60 тысяч рублей компенсации после нападения бродячих собак на семилетнюю девочку. Инцидент произошел утром 9 января 2024 года в частном секторе на улице 2-й Кустарной, где первоклассницу окружила стая из шести собак.
Не бродячей, а собственностью государства согласно закону АК.
08:33:27 27-12-2025
Олег (20:35:06 26-12-2025) Не бродячей, а собственностью государства согласно закону АК... Когда Улаганский район Республики Алтай вошел в состав АК?
21:52:25 26-12-2025
кого тиранить будут?
00:39:50 27-12-2025
15 000? вот если бы 150, 000 то тогда бы ох как зашевелились, сразу бы нашли решение! п так это курам насмех
14:49:01 27-12-2025
На Гущина в районе 126 школы кто-то сердобольный прикормил собак. Устроил им прям шведский стол! Бегают три здоровые псины. Ждем, когда детей покусают?
16:52:25 27-12-2025
Гость (14:49:01 27-12-2025) На Гущина в районе 126 школы кто-то сердобольный прикормил с...
Это рядом с Чижиком? Ну так не могут бывшие селяне без кобеля в будке жить. Хоть и в город уже перебрались. Стадион школы давно уже в место выгула для собак превратили. Как и сквер, не так давно созданный.
17:10:16 27-12-2025
а кто укусил рану?
20:26:04 27-12-2025
Зоошиза прошлась минусами. вы уже скоро и крыс с мышами подкармливать начнете. И тараканов с клопами разводить. И вшей в своей бошке. С бошкой у вас как раз и проблема. В дурке вас надо держать и к нормальным людям, которые хотят жить в чистоте и без этих навозных куч на каждом шагу. Уезжайте в села и разводите там кобелей и голубей хоть до посинения. Но вам же надо другим жизнь отравлять!
20:28:53 27-12-2025
Зоошиза яростно минусит тему. Вот прокуратуре вами бы надо заняться. Под видом помощи "бедненьким собачечкам" еще умудряетесь запрещенными веществами барыжить. Сволочи!