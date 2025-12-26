Алтайская прокуратура взыскала компенсацию с властей за укус ребенка бродячей собакой

Врачи диагностировали у несовершеннолетнего укушенную инфицированную рану

26 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Злая собака, бешенство/Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Улаганском районе Республики Алтай прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему жителю, которого покусала бродячая собака. Иск был удовлетворен в отношении местной администрации, отвечающей за отлов безнадзорных животных на своей территории.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры региона, нападение произошло в общественном месте в отсутствие хозяина животного. Установить владельца собаки не удалось. После обращения представителей пострадавшего ребенка в правоохранительные органы врачи диагностировали у несовершеннолетнего укушенную инфицированную рану правой голени.

«На основании этого прокурор направил иск к администрации Улаганского района. Суд удовлетворил требования ведомства, и в интересах ребенка местные власти выплатили компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

