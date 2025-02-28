АГМУ презентовал делегации СО РАН инновационные подходы в области здравоохранения
Разработки научно-исследовательского центра "Здоровьесбережение" высоко оценили и рекомендовали внедрить их в других регионах России
28 февраля 2025, 18:00, ИА Амител
Алтайский государственный медуниверситет посетила делегация Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в составе заместителя председателя СО РАН, академика РАН, доктора медицинских наук Михаила Воеводы, главного ученого секретаря СО РАН, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук Андрея Тулупова, во главе с академиком РАН, доктором химических наук Валентином Пармоном.
Инновационные подходы АГМУ
Ректор АГМУ, д.м.н., профессор Ирина Шереметьева и директор Института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ, д.м.н., Сергей Широкоступ представили гостям Научно-исследовательский центр "Здоровьесбережение". Он включен в проект региональной программы и объединяет исследовательскую, образовательную и инновационную инфраструктуру, тесно связанную с региональной медицинской информационной системой.
"В рамках встречи гостям был продемонстрирован процесс разработки и поэтапного внедрения в практику здравоохранения региона новых методов и технологий таргетной профилактики и эпидемиологического надзора за хроническими неинфекционными и социально значимыми заболеваниями, – говорит Ирина Шереметьева.
Представили и результаты работы основных центров компетенций, таких как:
- "Болезни системы кровообращения. Высокий риск";
- "Центр эпидемиологического мониторинга питания взрослого населения";
- "Здоровый ребенок";
- "Эпидемиологический надзор за ФР ХНИЗ".
Цифровые технологии в медицине
АГМУ активно разрабатывает цифровые инструменты, направленные на поддержку принятия врачебных решений при диспансеризации и профилактических осмотрах. Их уже используют в первичном звене здравоохранения Алтайского края. Особенность системы в том, что она доступна медработникам даже в самых удаленных фельдшерско-акушерских пунктах региона.
Делегация СО РАН отметила инновационный подход коллектива Центра в создании цифровой платформы эпидемиологических исследований. Инструмент позволяет анализировать факторы, влияющие на уровень заболеваемости и смертности в разных муниципалитетах края.
Гости также высоко оценили систему поддержки принятия управленческих решений по организации профилактических мероприятий, направленных на снижение факторов риска заболеваний. Важно, что разработку новых технологий и цифровых инструментов ведут в сотрудничестве с ведущими федеральными институтами, такими как:
- НМИЦ Терапии и профилактической медицины Минздрава России;
- ФИЦ питания и биотехнологий;
- НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ № 2 ФГБНУ "РНЦХ им. Академика Б.В. Петровского и др.
Центр имеет ряд экспертных заключений о применении разработанных технологий в практике здравоохранения.
Расширение сотрудничества с СО РАН
Делегация отметила высокий уровень практической значимости разработанных методов и технологий Центра для повышения качества медицинских услуг и улучшения эпидобстановки на территориях Алтайского края и целесообразность внедрения предложенных решений и в других регионах Сибири.
Гости выразили заинтересованность в сотрудничестве по данному направлению научных исследований между АГМУ и профильными институтами, входящими в структуру Сибирского отделения Российской академии наук.
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