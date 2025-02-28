АГМУ презентовал делегации СО РАН инновационные подходы в области здравоохранения

Разработки научно-исследовательского центра "Здоровьесбережение" высоко оценили и рекомендовали внедрить их в других регионах России

28 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Делегации СО РАН с центре "Здоровьесбережение" / Фото: АГМУ

Алтайский государственный медуниверситет посетила делегация Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в составе заместителя председателя СО РАН, академика РАН, доктора медицинских наук Михаила Воеводы, главного ученого секретаря СО РАН, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук Андрея Тулупова, во главе с академиком РАН, доктором химических наук Валентином Пармоном.

Инновационные подходы АГМУ

Ректор АГМУ, д.м.н., профессор Ирина Шереметьева и директор Института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ, д.м.н., Сергей Широкоступ представили гостям Научно-исследовательский центр "Здоровьесбережение". Он включен в проект региональной программы и объединяет исследовательскую, образовательную и инновационную инфраструктуру, тесно связанную с региональной медицинской информационной системой.

"В рамках встречи гостям был продемонстрирован процесс разработки и поэтапного внедрения в практику здравоохранения региона новых методов и технологий таргетной профилактики и эпидемиологического надзора за хроническими неинфекционными и социально значимыми заболеваниями, – говорит Ирина Шереметьева.

Представили и результаты работы основных центров компетенций, таких как:

"Болезни системы кровообращения. Высокий риск";

"Центр эпидемиологического мониторинга питания взрослого населения";

"Здоровый ребенок";

"Эпидемиологический надзор за ФР ХНИЗ".

Цифровые технологии в медицине

АГМУ активно разрабатывает цифровые инструменты, направленные на поддержку принятия врачебных решений при диспансеризации и профилактических осмотрах. Их уже используют в первичном звене здравоохранения Алтайского края. Особенность системы в том, что она доступна медработникам даже в самых удаленных фельдшерско-акушерских пунктах региона.

Делегация СО РАН отметила инновационный подход коллектива Центра в создании цифровой платформы эпидемиологических исследований. Инструмент позволяет анализировать факторы, влияющие на уровень заболеваемости и смертности в разных муниципалитетах края.

Делегации СО РАН с представителями вуза / Фото: АГМУ

Гости также высоко оценили систему поддержки принятия управленческих решений по организации профилактических мероприятий, направленных на снижение факторов риска заболеваний. Важно, что разработку новых технологий и цифровых инструментов ведут в сотрудничестве с ведущими федеральными институтами, такими как:

НМИЦ Терапии и профилактической медицины Минздрава России;

ФИЦ питания и биотехнологий;

НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ № 2 ФГБНУ "РНЦХ им. Академика Б.В. Петровского и др.

Центр имеет ряд экспертных заключений о применении разработанных технологий в практике здравоохранения.

Расширение сотрудничества с СО РАН

Делегация отметила высокий уровень практической значимости разработанных методов и технологий Центра для повышения качества медицинских услуг и улучшения эпидобстановки на территориях Алтайского края и целесообразность внедрения предложенных решений и в других регионах Сибири.

Гости выразили заинтересованность в сотрудничестве по данному направлению научных исследований между АГМУ и профильными институтами, входящими в структуру Сибирского отделения Российской академии наук.