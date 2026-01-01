Массовая лыжная гонка состоится в Барнауле 2 января
Участие в соревновании могут принять как взрослые, так и дети
01 января 2026, 19:30, ИА Амител
Лыжи, гонка / Фото: из архива amic.ru
2 января на лыжной базе РЖД "Локомотив" (ул. Кутузова, 140) состоится первенство Алтайского региона Западно‑Сибирской железной дороги по лыжным гонкам – "Первая гонка года".
Как сообщает мэрия, состязания включают дистанции для разных возрастных категорий:
- мужчины – 8 км;
- женщины – 4 км;
- дети 4–10 лет – 500 м;
- дети 11–14 лет – 2 км;
- юноши и девушки 15–17 лет – 3 км.
Все забеги проводятся в формате индивидуальной гонки свободным стилем. Зарегистрироваться можно по ссылке. Для участия обязателен медицинский допуск.
