Массовая лыжная гонка состоится в Барнауле 2 января

Участие в соревновании могут принять как взрослые, так и дети

01 января 2026, 19:30, ИА Амител

Лыжи, гонка / Фото: из архива amic.ru

2 января на лыжной базе РЖД "Локомотив" (ул. Кутузова, 140) состоится первенство Алтайского региона Западно‑Сибирской железной дороги по лыжным гонкам – "Первая гонка года". Как сообщает мэрия, состязания включают дистанции для разных возрастных категорий: мужчины – 8 км;

женщины – 4 км;

дети 4–10 лет – 500 м;

дети 11–14 лет – 2 км;

юноши и девушки 15–17 лет – 3 км. Все забеги проводятся в формате индивидуальной гонки свободным стилем. Зарегистрироваться можно по ссылке. Для участия обязателен медицинский допуск.