АКЗС предлагает зачислять детей медиков в сад в приоритетном порядке

Сейчас такой льготой обладают дети военнослужащих, пожарных, многодетных родителей, инвалидов, одиноких матерей

24 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

25 мая на сессии АКЗС депутаты обсудят предложения по изменению ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Парламентарии предлагают закрепить порядок первоочередного предоставления мест в детсадах детям медиков. По мнению авторов законопроекта, его реализация станет дополнительной мерой поддержки медиков и поможет закреплению на местах работников первичного звена здравоохранения.

Сейчас льготы при зачислении в дошкольные организации имеют дети военнослужащих, пожарных, многодетных родителей, инвалидов, одиноких матерей и другие. Однако законодательством не предусмотрена аналогичная возможность для детей медработников, которые в некоторых случаях осуществляют свою профессиональную деятельность в экстремальных условиях.

"В настоящее время в системе здравоохранения нашей страны работает более 2,3 млн женщин, которые испытывают трудности при выходе из отпуска по уходу за ребёнком из-за отсутствия мест в дошкольных образовательных учреждениях для их детей. Из-за нерешённости вопроса о местах в детских садах для детей медиков существенно увеличивается и без того острый дефицит медицинских кадров", – отмечает председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко.

По последним данным, в медицинских организациях Алтайского края трудятся 89 специалистов, чьи дети нуждаются в предоставлении мест в детсадах. В 2022 году таких сотрудников было 98, а в 2021 году – 356.

"Несмотря на снижение нуждаемости медицинских работников в предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях края, системно эту проблему пока решить не удаётся", – констатирует Лещенко.

По его мнению, право на первоочередной приём детей медиков в детские сады и ясли даст медицинским работникам возможность максимально оперативно вернуться к выполнению своих профессиональных обязанностей.