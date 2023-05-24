АКЗС предлагает зачислять детей медиков в сад в приоритетном порядке
Сейчас такой льготой обладают дети военнослужащих, пожарных, многодетных родителей, инвалидов, одиноких матерей
24 мая 2023, 12:15, ИА Амител
25 мая на сессии АКЗС депутаты обсудят предложения по изменению ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Парламентарии предлагают закрепить порядок первоочередного предоставления мест в детсадах детям медиков. По мнению авторов законопроекта, его реализация станет дополнительной мерой поддержки медиков и поможет закреплению на местах работников первичного звена здравоохранения.
Сейчас льготы при зачислении в дошкольные организации имеют дети военнослужащих, пожарных, многодетных родителей, инвалидов, одиноких матерей и другие. Однако законодательством не предусмотрена аналогичная возможность для детей медработников, которые в некоторых случаях осуществляют свою профессиональную деятельность в экстремальных условиях.
"В настоящее время в системе здравоохранения нашей страны работает более 2,3 млн женщин, которые испытывают трудности при выходе из отпуска по уходу за ребёнком из-за отсутствия мест в дошкольных образовательных учреждениях для их детей. Из-за нерешённости вопроса о местах в детских садах для детей медиков существенно увеличивается и без того острый дефицит медицинских кадров", – отмечает председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко.
По последним данным, в медицинских организациях Алтайского края трудятся 89 специалистов, чьи дети нуждаются в предоставлении мест в детсадах. В 2022 году таких сотрудников было 98, а в 2021 году – 356.
"Несмотря на снижение нуждаемости медицинских работников в предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях края, системно эту проблему пока решить не удаётся", – констатирует Лещенко.
По его мнению, право на первоочередной приём детей медиков в детские сады и ясли даст медицинским работникам возможность максимально оперативно вернуться к выполнению своих профессиональных обязанностей.
12:24:35 24-05-2023
Из-за нерешённости вопроса о местах в детских садах -------- А не лучше ли этот вопрос все-таки решить так, чтобы мест в детских садах хватало всем детям?
12:35:24 24-05-2023
Милиционеры, МЧСники, прокурорские, следователи. Теперь вот медики. Простым смертным хоть не рожай.
12:43:11 24-05-2023
А также детей педагогов, депутатов, госслужащих...
12:55:46 24-05-2023
Гость (12:43:11 24-05-2023) А также детей педагогов, депутатов, госслужащих...... И всех остальных.
13:19:36 24-05-2023
Ну правильно, ща устроят в сад и перед самым выходом заявление на увольнение, уже троих таких знаю из гос. органов, но они не медики)))))
13:31:38 24-05-2023
Уже не знают как детей разделить, одним дали материнский капитал , другим не положено, одни дети на жалкое пособие в 86 рублей росли, другим подавай больше иначе их родители не могут их растить, теперь ещё привилегии, а чем отличается ребенок прокурорского от обычного рабочего или госслужащего, вот и получается в загнивающем западе все дети равны, а у нас есть привилегированные.
13:37:22 24-05-2023
Гость (12:35:24 24-05-2023) Милиционеры, МЧСники, прокурорские, следователи. Теперь вот ... ФСИНовцев забыли
15:09:00 24-05-2023
Все профессии нужны, Все профессии важны. Лечит врач больных людей, А ветеринар — зверей.
16:00:34 24-05-2023
Какая несправедливость ужас. Здесь и везде должно быть как в бане. ВСЕ РАВНЫ!!!
17:12:13 24-05-2023
Чиновники, как всегда, могут кому то помочь, забрав у другого. А в 1917 году что-то никому из них такой способ не понравился, когда у них забрали и поделили.
18:17:58 24-05-2023
Ведомственные садики строить надо.
08:33:38 25-05-2023
Если речь про гос больницы, в которые всё люди могут бесплатно ходить, то как бы норм. С частных клиник обойдутся, и так бешеное бабло за приём дерут
08:57:38 25-05-2023
у нас же нет проблем с местами в детских садах утверждает власть ? или опять ложь???
10:28:54 25-05-2023
А чем ребенок родителей с завода хуже? Мое заявление о зачислении ребенка в детский сад до сих пор рассматривается несмотря на то что дочери 17 лет и в понедельник ей первый экзамен ЕГЭ сдавать в 11-м классе.