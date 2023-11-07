Кто-то считает, что на перекус хватит и пяти минут, а кто-то уверен, что в течение всего рабочего дня может быть несколько обедов

07 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководители бизнеса оценили пользу обеденных перерывов, утверждая, что это повышает эффективность сотрудников. Сервис "Работа.ру" провел опрос среди 350 предпринимателей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов самых разных российских регионов. 70% опрошенных считают, что обеды поддерживают продуктивность сотрудников, а 48% признали, что отдохнувшие люди легче переключаются на другие задачи.

Большинство барнаульских бизнесменов с этими утверждениями согласны. Как рассказала радиостанции Бизнес ФМ Барнаул руководитель магазина косметики "Аэлит" Алиса Огнева, отсутствие обеда ведет к печальным последствиям.

"Работа получается в режиме нон-cтоп. Так проходят недели, месяцы. Работа перестает приносить удовольствие, появляется раздражительность, падает продуктивность и как итог – увольнение. Люди – не роботы, им нужен отдых", – указала Огнева.

А вот сколько должен длиться обеденный перерыв – на этот вопрос руководители барнаульских компаний ответили неоднозначно. Кстати, опрошенные сервисом "Работа.ру" бизнесмены назвали оптимальным перерыв продолжительностью 5-15 минут. Руководитель сети фитнес-студий и соучредитель базы отдыха в Горном Чарыше Ирина Тихонова с этим не согласна.

"В моих компаниях обеденный перерыв составляет один час. И я не соглашусь с коллегами, которые считают, что 15 минут достаточно. Давайте честно – полноценный прием пищи за 15 минут невозможен. Если мы еще вспомним, что за обеденный перерыв человек должен не только успеть перекусить и поесть полноценно, но еще и отдохнуть, то разговор о 15 минутах невозможен", – указала Тихонова.

Руководитель фабрики кристальных леденцов "Алтайские самоцветы" Надежда Артемьева говорит, что целого часа – много, на обеденный перерыв достаточно 30 минут. Аргумент у нее весомый.

"Наши сотрудники сказали, что им этого достаточно. Час делать нечего", – пояснила Артемьева.

Владелец кондитерской компании Алла Гефке считает, что перерывов в течение дня может быть несколько, в зависимости от специфики процесса.

"У меня кондитеры все работы производят стоя, тяжело стоять постоянно. Есть такая практика, что в течение дня можно делать себе перерывы в зависимости от загруженности на рабочем месте и отдыхать несколько раз", – уточнила Гефке.

Напомним, согласно законодательству, обеденный перерыв должен быть не меньше 30 минут, но не больше двух часов.