"Необходимо реанимировать". Почему часть барнаульского Ковша могут отдать речникам

С таким предложением к властям города обратились представители речной отрасли региона

28 февраля 2023, 07:01, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Часть территории Барнаульского ковша – заводь Оби в районе Речного вокзала – могут отдать под речной транспорт. Для возобновления перевозок зерновых сыпучих грузов власти планируют восстановить площадку напротив элеватора. В Министерстве транспорта Алтайского края уверены: она будет пользоваться большой популярностью для перевозки грузов, а значит, необходимо не допустить массовой застройки территории Ковша. Об этом amic.ru рассказал начальник филиала ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" Александр Чуприн.

Как планируют развивать речной транспорт рядом с элеватором?

На данной территории Барнаула находится ремонтная база – одна из крупнейших в крае. На её балансе – 54 единицы флота. Как пояснил Александр Чуприн, сейчас рядом с базой активно ведётся строительство жилья. Однако в мэрии Барнаула решили сохранить её для ремонта и обслуживания судов.

"Это принципиальное решение властей города, и они нас поддержали в этом вопросе. Также мы сохраним подходы от базы до причала элеватора – около 3,8 км. Засыпать площадку не будем, чтобы суда могли заходить. Мы планируем её расширить. А вот после причала землю потенциально власти могут отдать для социальных объектов", – объяснил Александр Чуприн.

По его словам, аналогичный объект в основании Ковша восстанавливать не будут: здесь уже активно ведётся жилищное строительство. И оно будет продолжено – до причальной стенки элеватора, по крайне мере, такие пожелания высказывает руководство Барнаульского речного флота, настаивая на том, чтобы территория за обозначенной границей была приспособлена исключительно для нужд флота.

Представитель речной отрасли пояснил, что последняя отгрузка с барнаульского элеватора была в 80-е годы. Тогда по воде с объекта активно перевозили пшеницу. Модернизация территории с элеватором, пояснил Чуприн, не потребует колоссальных затрат: всего несколько миллионов рублей.

"Необходимо реанимировать. В перспективе приобретём контейнеры для погрузки зерна. В советское время элеватор пользовался большой популярностью у речников. Постараемся сделать это снова", – отметил Александр Чуприн.

Что известно о застройке Барнаульского ковша?

В конце 2021 года директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов сообщил о планах засыпки территории Ковша и возведения там мини-города. Территория, которую собираются застроить жильём, располагается вдоль ул. Промышленной, на берегу Ковша. Чтобы возвести здания, засыплют часть заводи Оби и создадут искусственный земельный участок. По словам Юрия Гатилова, под застройку может попасть даже часть острова Побочень. Всего квартал рассчитан на 300 тыс. квадратных метров жилья, а это примерно 20 высоток. Кроме того, район обеспечат необходимой социальной инфраструктурой.

Позже компания "Сибгеострой" представила свою концепцию освоения территории. Согласно ей, для строительства искусственного участка используют грунт, добываемый неподалёку в русле Оби. Песок до места работ планируют доставлять не техникой, а по трубе. Так, сначала плавучим земснарядом грунт достанут со дна русла, а затем по трубопроводу вместе с водой он попадает к месту проектируемой намывной территории, где вновь осядет на дно. Всего потребуется 143 тыс. кубических метра материала.