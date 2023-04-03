Алтайские селяне пожаловались депутату на низкие закупочное цены на молоко

Социалист Евгения Боровикова поставит этот вопрос перед правительством края

03 апреля 2023, 16:45, ИА Амител

Корова / Фото: wirestock / Freepik

Жители села Подойниково Панкрушихинского района обратились к депутату регионального парламента от партии "Справедливая Россия – За правду" Евгении Боровиковой. Они пожаловались на падение закупочных цен на молоко.

"Закупочные цены на молоко, которые зимой удерживались в районе 21,5 рубля за литр, с наступлением весны упали на рубль. Обещают опустить до 16-14 рублей за литр. Тут даже без математических расчётов понятно, что держать скотину ради того, чтобы задарма отдавать молоко, селянам бессмысленно. Но и пускать КРС под нож жители тоже не могут – это их единственный источник дохода и пропитания", – сообщает пресс-служба партии.

Люди даже записали видеообращение к президенту с просьбой о помощи. Они говорят, что в сухостойный период цену держали, а как коровы раздоились, сразу резко они полезли вниз. При этом ни молоко в магазине, ни корма, ни солярка не подешевели.

Подобные сигналы поступают из сёл Зыково, Зятьково, Красная Армия, Высокая Грива, Конево Панкрушихинского района, а также из Троицкого и Завьяловского районов.

Евгения Боровикова адресовала этот вопрос главе региона, который в мае выступит с отчётом перед депутатами АКЗС. Также она просит рассказать, кто и как следит за ценообразованием в данной отрасли и о мерах, которые будет предпринимать правительство региона, чтобы поддержать селян.

Боровикова уже отправила депутатские запросы в антимонопольную службу и прокуратуру края.

"Если будет нужно, то будем подключать и Москву. Я сама выросла в селе и прекрасно знаю, что значит слово "кормилица". Держать корову, а часто и не одну, – это очень большой труд. И обесценивать его смешными ценами на молоко – просто кощунственно. Особенно когда на прилавках магазинов тот же литр молока с нормальной жирностью, а не забеленная водичка, стоит от 100 и выше рублей. Мы не позволим издеваться над крестьянами", – заявила депутат.

В партии напоминают, что справедливороссы поднимали эту проблему в 2021 году, тогда они также обращались в антимонопольную службу и прокуратуру.