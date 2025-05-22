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Алтайские врачи и депутаты объединили усилия для повышения качества жизни населения

Работа идет в рамках проекта "Единой России" – "Здоровое будущее"

22 мая 2025, 15:10, ИА Амител

Заседание общественного совета партпроекта "Здоровое будущее" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
Заседание общественного совета партпроекта "Здоровое будущее" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В региональном Минздраве прошло расширенное заседание общественного совета партийного проекта "Здоровое будущее". Участие приняли главврачи и медработники края, которые наметили планы по реализации проекта в Барнауле и семи медико-географических округах. Обсудили также подготовку к единому дню голосования.

Главная цель – сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни людей, отметил региональный координатор проекта, депутат АКЗС и главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук. По его словам, это возможно за счет повышения доступности и качества медпомощи, усиления кадрового потенциала, внедрения современных технологий.

"Особое значение имеет профилактическая и превентивная работа – диспансеризация и просвещение населения, обучение оказанию первой помощи", – уточнил Владимир Пелеганчук.

В рамках проекта врачи активно работают со школьниками, студентами и трудовыми коллективами, продвигая идеи здорового образа жизни. Особое внимание уделяют участникам СВО и их семьям. Активисты также следят за ходом капремонта и строительством новых медучреждений в крае.

Заседание общественного совета партпроекта "Здоровое будущее" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Проект охватывает Барнаул и семь округов: Алейский, Барнаульский, Бийский, Заринский, Каменский, Рубцовский и Славгородский. За каждым закреплены кураторы.

Владимир Пелеганчук подчеркнул, что работа по проекту тесно связана с нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь", а также с 15 региональными инициативами (например, "Школьная медицина", "Умный ФАП", "Служба сопровождения участников СВО" и др.).

В обновленный состав совета вошел министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Он курирует реализацию программы "Готов к санитарной обороне", направленной на обучение населения первой помощи. С начала реализации курс прошли уже более 30 тысяч жителей.

"Своевременно и правильно оказанная первая помощь позволяет спасти до 90% пострадавших", – отметил Дмитрий Попов.Поэтому задача – научить этому как можно больше людей.

Особенность "Здорового будущего" – в составе активистов: проект объединяет 342 депутата-медика, включая пятерых представителей краевого парламента. Они совмещают медицинскую практику с общественной и избирательной работой.

Руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких напомнил, что 14 сентября в ряде районов пройдут выборы депутатов и глав сельских поселений. Он призвал участников проекта поддержать коллег, участвующих в выборах.

Комментарии 8

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Гость

15:30:14 22-05-2025

А до этой минуты они как действовали?
В противоположном направлении?
Или разнонаправленно ?
Или разобщенно? Как лебедь с щукой?

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Гость

15:31:18 22-05-2025

Собрались. Из пустого в порожнее переложили и по домам.
Оптимизация мед. услуг на селе, в районах — это повышение качества жизни? Позорище..............

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Гость

15:33:32 22-05-2025

"Страшно далеки они от народа"

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Урбаниздко

16:39:01 22-05-2025

о каком качестве жизни можно говорить если медпомощь недоступна? если нет транспорта из села, в котором упразднили ФАП, в райцентр в поликлинику?
навигация в здании и новая форма по цветам повышению качества медицинского обслуживания не служат
а "левая" диспансеризация или формальная - только усугубит

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Гость

17:15:41 22-05-2025

Главное - это врачи. А смысл говорить о президентских программах , если кадры укомплектованы на 80%, и с каждым годом все больше лучших врачей уезжает из края. По сути медицинская помощь стала платной, а в нищенском Алтайском крае - это колоссальная проблема. Медицина становится недоступной для основной массы населения. Это не столько проблема медицины, сколько экономики края в целом.

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Sic semper tyrannis

21:14:41 22-05-2025

"Поэтому задача – научить этому как можно больше людей"

Дело-то хорошее и полезное, но в связи с нехваткой мед. персонала вызывает ощущение, что спасение утопающих нынче дело самих утопающих

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russkiy

11:48:37 23-05-2025

Сначала развалили здравоохранение в крае, а теперь придумывают, как бы более витиевато назвать программы по освоению денег налогоплательщиков, которые на свои налоги не могут бесплатной помощи получить. У меня сосед ослеп, потому что полгода ждал талон к окулисту. Пытался уговорить его платно сходить, нет упёрся - "у меня более 40 лет стажу, что я бесплатной помощи не заслужил"...

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Гость

13:40:21 23-05-2025

Алтайские врачи и депутаты объединили усилия... Особенно последние. И ведь не бывает нигде и никогда недобор депутатов, как врачей, учителей.. Забавно, да?

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