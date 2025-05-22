Алтайские врачи и депутаты объединили усилия для повышения качества жизни населения

Работа идет в рамках проекта "Единой России" – "Здоровое будущее"

22 мая 2025, 15:10, ИА Амител

Заседание общественного совета партпроекта "Здоровое будущее" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В региональном Минздраве прошло расширенное заседание общественного совета партийного проекта "Здоровое будущее". Участие приняли главврачи и медработники края, которые наметили планы по реализации проекта в Барнауле и семи медико-географических округах. Обсудили также подготовку к единому дню голосования.

Главная цель – сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни людей, отметил региональный координатор проекта, депутат АКЗС и главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук. По его словам, это возможно за счет повышения доступности и качества медпомощи, усиления кадрового потенциала, внедрения современных технологий.

"Особое значение имеет профилактическая и превентивная работа – диспансеризация и просвещение населения, обучение оказанию первой помощи", – уточнил Владимир Пелеганчук.

В рамках проекта врачи активно работают со школьниками, студентами и трудовыми коллективами, продвигая идеи здорового образа жизни. Особое внимание уделяют участникам СВО и их семьям. Активисты также следят за ходом капремонта и строительством новых медучреждений в крае.

Заседание общественного совета партпроекта "Здоровое будущее" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Проект охватывает Барнаул и семь округов: Алейский, Барнаульский, Бийский, Заринский, Каменский, Рубцовский и Славгородский. За каждым закреплены кураторы.

Владимир Пелеганчук подчеркнул, что работа по проекту тесно связана с нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь", а также с 15 региональными инициативами (например, "Школьная медицина", "Умный ФАП", "Служба сопровождения участников СВО" и др.).

В обновленный состав совета вошел министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Он курирует реализацию программы "Готов к санитарной обороне", направленной на обучение населения первой помощи. С начала реализации курс прошли уже более 30 тысяч жителей.

"Своевременно и правильно оказанная первая помощь позволяет спасти до 90% пострадавших", – отметил Дмитрий Попов.Поэтому задача – научить этому как можно больше людей.

Особенность "Здорового будущего" – в составе активистов: проект объединяет 342 депутата-медика, включая пятерых представителей краевого парламента. Они совмещают медицинскую практику с общественной и избирательной работой.

Руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких напомнил, что 14 сентября в ряде районов пройдут выборы депутатов и глав сельских поселений. Он призвал участников проекта поддержать коллег, участвующих в выборах.