Такой день. График заправки на АЗС и задержка рейса до Москвы на десять часов
О главных событиях на Алтае за 15 июля
15 июля 2026, 23:59, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- Прокуратура Барнаула взяла на контроль ситуацию с десятичасовой задержкой рейса до Москвы. В нескольких сибирских городах из‑за позднего прибытия самолетов сдвинулись графики вылетов.
- В Рубцовске ввели график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей. Особый порядок будет действовать только в сети "Роснефть".
- Жаркая погода задержится на Алтае почти до конца июля. С 16 по 22 июля местами сохранится аномальная жарар с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше.
- На кинофестивале "Шукшинские дни на Алтае" для гостей испекут рекордный шестиметровый пирог. В этом году размер угощения побьет предыдущий рекорд.
- Алтайский край вошел в тройку антилидеров по гибели людей на воде среди регионов СФО. С начала 2026 года на водных объектах Алтайского края погибли 38 человек. Основная причина — установившаяся в крае аномальная жара.
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