Такой день. График заправки на АЗС и задержка рейса до Москвы на десять часов

О главных событиях на Алтае за 15 июля

15 июля 2026, 23:59, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Прокуратура Барнаула взяла на контроль ситуацию с десятичасовой задержкой рейса до Москвы. В нескольких сибирских городах из‑за позднего прибытия самолетов сдвинулись графики вылетов.

В Рубцовске ввели график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей. Особый порядок будет действовать только в сети "Роснефть".

Жаркая погода задержится на Алтае почти до конца июля. С 16 по 22 июля местами сохранится аномальная жарар с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше.

На кинофестивале "Шукшинские дни на Алтае" для гостей испекут рекордный шестиметровый пирог. В этом году размер угощения побьет предыдущий рекорд.

Алтайский край вошел в тройку антилидеров по гибели людей на воде среди регионов СФО. С начала 2026 года на водных объектах Алтайского края погибли 38 человек. Основная причина — установившаяся в крае аномальная жара.