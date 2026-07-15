В Москве служителя церкви выгнали с АЗС после освящения машин
Батюшка раздал книги и прочел проповедь, а потом заявил, что после этого очередь сдвинулась
15 июля 2026, 23:24, ИА Амител
В московском районе Отрадное священник провел необычный обряд прямо в очереди на автозаправочной станции. Об этом рассказал Telegram‑канал "Осторожно, новости".
Клирик храма иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" Александр Сергеев пришел на АЗС, чтобы поддержать водителей, которые долго ждали заправки.
«Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божья, наоборот, может им помочь, может, очередь быстрее сдвинется. Решил, что было бы неплохо раздать им книги, которые призывают к исповеди, покаянию и осмыслению своей веры», — объяснил священнослужитель.
По данным канала, Сергеев успел окропить святой водой десять автомобилей и несколько мотоциклов, прежде чем сотрудница АЗС попросила его покинуть территорию. По ее словам, на частной площадке нельзя проводить подобные действия.
Тогда священник вышел к машинам, стоявшим в очереди уже на дороге, и продолжил свою миссию: он благословил водителей, прочитал им проповедь о покаянии и предложил книги. При этом Сергеев заявил, что вскоре после обряда очередь действительно начала двигаться быстрее.
23:32:13 15-07-2026
Почему молитвы не защитили НПЗ помню с ковидом облетели на вертолёте с иконами и всё уладилось. Неужели нельзя было использовать положительный опыт
04:13:07 16-07-2026
Гость (23:32:13 15-07-2026) Почему молитвы не защитили НПЗ помню с ковидом облетели на в... Вы помните облет вертолета с иконами во время ковида? Как часто вы смотрите в небо?
08:49:18 16-07-2026
Гость (23:32:13 15-07-2026) Почему молитвы не защитили НПЗ помню с ковидом облетели на в... Ну наверное недостаточно молились, ну и подаяний мало сделали. Ну а если серьезно мне бы не очень понравилось если бы мою машину поливали чем то.
09:21:52 16-07-2026
Гость (23:32:13 15-07-2026) Почему молитвы не защитили НПЗ помню с ковидом облетели на в... сарказм защитан
11:47:31 16-07-2026
Гость (23:32:13 15-07-2026) Почему молитвы не защитили НПЗ помню с ковидом облетели на в... Почему на вертолёте? Пусть Всевышний явит чудо и поднимет священника аки птицу под небеси еси паки паки. Вертолёт могут сбить, а так нет.
07:37:16 16-07-2026
И смех и грех. Прости нас Господи.
09:45:42 16-07-2026
Я не понял, он хотел чтобы очередь раздвинулась под его железного коня, обитателя породистой европейской конюшни?
09:52:28 16-07-2026
Я таких малолетних священников видел с ведрами на Попова
10:05:27 16-07-2026
Щас кто-нибудь сядет за оскорбление чувств верующих)
10:09:19 16-07-2026
Гость (10:05:27 16-07-2026) Щас кто-нибудь сядет за оскорбление чувств верующих)... и за дело
10:56:15 16-07-2026
Мусик (10:09:19 16-07-2026) и за дело... То есть если завтра некто будет бегать по улицам и поливать вас водичкой, размахивая кадилом, а вы начнете уворачиваться, вас тоже надо будет привлечь? Или это как обычно совсемдругоедело?.. Так-то в очереди могут быть атеисты, буддисты, иудеи, мусульмане. И это им, по идее, надо оскорбляться и подавать в суд, не находите?)
11:48:25 16-07-2026
Гость (10:56:15 16-07-2026) То есть если завтра некто будет бегать по улицам и поливать ... Окропление жидкостью задевает мои религиозные атеистические чувства, попа - в острог!
16:10:23 16-07-2026
Мусик (10:09:19 16-07-2026) и за дело... Мусик, тебя тоже надо освидетельствовать на Луговой! За дело и за дела.