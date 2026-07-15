В Москве служителя церкви выгнали с АЗС после освящения машин

Батюшка раздал книги и прочел проповедь, а потом заявил, что после этого очередь сдвинулась

15 июля 2026, 23:24, ИА Амител

Священник окропил святой водой автомобили / Фото: Telegram‑канал "Осторожно, новости"

В московском районе Отрадное священник провел необычный обряд прямо в очереди на автозаправочной станции. Об этом рассказал Telegram‑канал "Осторожно, новости".

Клирик храма иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" Александр Сергеев пришел на АЗС, чтобы поддержать водителей, которые долго ждали заправки.

«Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божья, наоборот, может им помочь, может, очередь быстрее сдвинется. Решил, что было бы неплохо раздать им книги, которые призывают к исповеди, покаянию и осмыслению своей веры», — объяснил священнослужитель.

По данным канала, Сергеев успел окропить святой водой десять автомобилей и несколько мотоциклов, прежде чем сотрудница АЗС попросила его покинуть территорию. По ее словам, на частной площадке нельзя проводить подобные действия.

Тогда священник вышел к машинам, стоявшим в очереди уже на дороге, и продолжил свою миссию: он благословил водителей, прочитал им проповедь о покаянии и предложил книги. При этом Сергеев заявил, что вскоре после обряда очередь действительно начала двигаться быстрее.