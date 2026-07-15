Нутрициолог объяснила, что делать, когда рука сама тянется к конфете
Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием сахара меняет чувствительность вкусовых рецепторов и усиливает дофаминовую реакцию мозга
15 июля 2026, 23:40, ИА Амител
Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в интервью "Радио 1" рассказала, что пристрастие к сладкому и жирному может быть вызвано не только слабостью воли, но и физиологическими особенностями организма. По ее мнению, для поддержания чувства сытости необходимо учитывать не только качество пищи, но и размер порций.
Савельева подчеркнула, что для женщин оптимальная порция составляет 400–500 граммов, так как именно такой объем помогает желудку сигнализировать о насыщении. Она также рекомендовала включать в рацион все основные группы питательных веществ — белки, жиры и углеводы, а не полностью исключать любимые продукты.
«Наши потребности в питании включают белки, жиры и углеводы. Из них можно приготовить что угодно, даже здоровую пиццу. Если у вас скачет аппетит и тянет на сладкое, лучше заменить конфеты на несколько долек горького шоколада», — отметила Савельева.
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30 И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну.
От Матфея, 5 глава — Библия — Синодальный перевод
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