Милонов высказался о необходимости лечения солиста "Три дня дождя"
Нестабильное поведение артиста на сцене свидетельствует о проблемах со здоровьем, требующих профессионального вмешательства
15 июля 2026, 23:55, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил обеспокоенность поведением солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова во время недавнего концерта в Екатеринбурге, предположив, что это может быть проявлением острой формы шизофрении. В интервью "Абзацу" парламентарий предложил немедленно обратиться за специализированной медицинской помощью для артиста.
«Нужно отправить его в настоящий реабилитационный центр, а не в частные клиники, где предлагают только массаж или йогу. Это все обман. Необходимо государственное учреждение, где он сможет пройти реабилитацию, возможно, на срок до пяти лет. У него симптомы человека с острой формой шизофрении, который представляет опасность для себя и окружающих. Очевидно, что такое поведение свидетельствует о серьезных социальных проблемах. Я бы рекомендовал поместить его в государственную клинику. Там ему обеспечат должное лечение, и он сможет вернуться к нормальной жизни», — отметил Милонов.
По мнению депутата, после прохождения реабилитации Викторов, вероятно, не сможет продолжать выступать, так как процесс восстановления займет длительное время, а возможно, и всю жизнь. Однако он считает, что творческое самовыражение певца в период лечения может быть полезным.
«Мы не Европа в худшем смысле. Мы не поддерживаем цирки уродов. У нас этого никогда не было. Если человек страдает от ментальных проблем, например наркомании, он должен получить помощь. Мы не должны смеяться над его проявлениями. Пусть он лечится и занимается творчеством в больнице. Это прекрасно. Реабилитация через искусство — это отличная идея», — подчеркнул Милонов.
Ранее Виталий Милонов назвал "злом" автоматы с игрушками в торговых центрах.
07:04:57 16-07-2026
«Нужно отправить его в настоящий реабилитационный центр, а не в частные клиники, где предлагают только массаж или йогу. Это все обман. Необходимо государственное учреждение, где он сможет пройти реабилитацию, возможно, на срок до пяти лет. У него симптомы человека с острой формой шизофрении, который представляет опасность для себя и окружающих. Очевидно, что такое поведение свидетельствует о серьезных социальных проблемах. Я бы рекомендовал поместить его в государственную клинику. Там ему обеспечат должное лечение, и он сможет вернуться к нормальной жизни», — отметил Милонов. --------- слово в слово можно сказать о Милонове
10:14:56 16-07-2026
Интересно,а в чем вообще заключаются служебные обязанности господина Милонова ?