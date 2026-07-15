Нестабильное поведение артиста на сцене свидетельствует о проблемах со здоровьем, требующих профессионального вмешательства

15 июля 2026, 23:55, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил обеспокоенность поведением солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова во время недавнего концерта в Екатеринбурге, предположив, что это может быть проявлением острой формы шизофрении. В интервью "Абзацу" парламентарий предложил немедленно обратиться за специализированной медицинской помощью для артиста.

«Нужно отправить его в настоящий реабилитационный центр, а не в частные клиники, где предлагают только массаж или йогу. Это все обман. Необходимо государственное учреждение, где он сможет пройти реабилитацию, возможно, на срок до пяти лет. У него симптомы человека с острой формой шизофрении, который представляет опасность для себя и окружающих. Очевидно, что такое поведение свидетельствует о серьезных социальных проблемах. Я бы рекомендовал поместить его в государственную клинику. Там ему обеспечат должное лечение, и он сможет вернуться к нормальной жизни», — отметил Милонов.

По мнению депутата, после прохождения реабилитации Викторов, вероятно, не сможет продолжать выступать, так как процесс восстановления займет длительное время, а возможно, и всю жизнь. Однако он считает, что творческое самовыражение певца в период лечения может быть полезным.

«Мы не Европа в худшем смысле. Мы не поддерживаем цирки уродов. У нас этого никогда не было. Если человек страдает от ментальных проблем, например наркомании, он должен получить помощь. Мы не должны смеяться над его проявлениями. Пусть он лечится и занимается творчеством в больнице. Это прекрасно. Реабилитация через искусство — это отличная идея», — подчеркнул Милонов.

Ранее Виталий Милонов назвал "злом" автоматы с игрушками в торговых центрах.