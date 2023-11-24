Алтайский край завершает реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"

Сейчас идет приемка на объектах благоустройства

24 ноября 2023, 18:42, ИА Амител

Парк / Фото: Минстрой Алтайского края

184 объекта в 42 муниципальных образованиях региона были включены в план федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2023-й. В текущем году должны были благоустроить 57 общественных пространств и 124 двора, для чего заключили контракты на общую сумму почти 1 миллиард рублей.

В начале ноября весь объем строительных работ завершили, сейчас на объектах продолжается приемка.

Помимо этого, закончили благоустройство парка "Прометей" в Заринске, ранее проект будущего парка стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил из федерального бюджета средства на воплощение проекта в жизнь.

Парк "Прометей" / Фото: Минстрой Алтайского края

"Уровень проектов, которые подготовили и реализовали в этом году города и сельские территории, заметно вырос. Появились современные планировочные и дизайнерские решения. Знаковым событием в этом году стало завершение масштабного обновления парка "Изумрудный" в Барнауле, к благоустройству которого мы приступили в 2020 году и плановом поэтапном порядке проводили работы в течение трех лет", – отмечает заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края, начальник управления по жилищной политике и благоустройству Александр Котельников.

В 2024 году реализация федерального проекта в Алтайском крае продолжится. Сейчас муниципальные общественные комиссии завершили рассмотрение поступивших заявок на включение дворов в муниципальные программы, а итоги голосования по отбору общественных территорий подвели еще в июне текущего года. По их результатам сформировали адресный перечень объектов благоустройства и в стадии подготовки проектная документация.

До конца 2023 года предстоит определить на конкурентной основе подрядчиков на выполнение работ и обеспечить к началу строительного сезона полную готовность к выполнению работ на объектах благоустройства.