Питье воды из бутылок увеличивает потребление микропластика на 90 тысяч частиц в год
Долгосрочные последствия для здоровья человека до конца не изучены
29 декабря 2025, 08:45, ИА Амител
Проведенный метаанализ более 140 научных работ показал, что люди, ежедневно пьющие воду из пластиковых бутылок, могут потреблять на 90 000 частиц микропластика в год больше по сравнению с теми, кто использует другие источники. Общее среднегодовое потребление микропластика с пищей и водой оценивается в диапазоне от 39 000 до 52 000 частиц, пишет Baza.
Исследование, проведенное Сарой Саджеди, докторантом Университета Конкордия в Канаде, указывает, что невидимые глазу частицы размером от 1 микрона до 5 миллиметров попадают в воду при производстве, хранении, транспортировке и деградации тары. Попадая в организм, эти частицы способны проникать в кровоток, достигать внутренних органов и, по данным ряда исследований, потенциально провоцировать хроническое воспаление, окислительный стресс, эндокринные нарушения, негативно влиять на репродуктивную и нервную системы, а также повышать риски онкологических заболеваний. Ранее научных публикациях писали об обнаружении микрочастиц пластика даже в плаценте человека.
Однако ученые подчеркивают, что долгосрочные последствия для здоровья человека до конца не изучены из-за отсутствия единых стандартов измерений и недостаточного количества масштабных исследований.
Ранее сообщалось, что туристы завалили мусором территорию у родника "Аржан-Суу" в Республике Алтай, который местные жители считают священным местом. Видео с замусоренным участком появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.
Микропластик давно даже в водопроводной воде, его не один фильтр не возьмет. Так что пьете вы воду из под крана или из бутылки - разницы нет.
12:29:57 29-12-2025
ыть (08:59:19 29-12-2025) Микропластик давно даже в водопроводной воде, его не один фи... фигня, спирт выводит.