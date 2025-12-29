Питье воды из бутылок увеличивает потребление микропластика на 90 тысяч частиц в год

Долгосрочные последствия для здоровья человека до конца не изучены

Проведенный метаанализ более 140 научных работ показал, что люди, ежедневно пьющие воду из пластиковых бутылок, могут потреблять на 90 000 частиц микропластика в год больше по сравнению с теми, кто использует другие источники. Общее среднегодовое потребление микропластика с пищей и водой оценивается в диапазоне от 39 000 до 52 000 частиц, пишет Baza.

Исследование, проведенное Сарой Саджеди, докторантом Университета Конкордия в Канаде, указывает, что невидимые глазу частицы размером от 1 микрона до 5 миллиметров попадают в воду при производстве, хранении, транспортировке и деградации тары. Попадая в организм, эти частицы способны проникать в кровоток, достигать внутренних органов и, по данным ряда исследований, потенциально провоцировать хроническое воспаление, окислительный стресс, эндокринные нарушения, негативно влиять на репродуктивную и нервную системы, а также повышать риски онкологических заболеваний. Ранее научных публикациях писали об обнаружении микрочастиц пластика даже в плаценте человека.

Однако ученые подчеркивают, что долгосрочные последствия для здоровья человека до конца не изучены из-за отсутствия единых стандартов измерений и недостаточного количества масштабных исследований.

