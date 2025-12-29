Где в Барнауле можно покататься на лыжах и сколько это стоит?
Для массовых катаний в краевой столице открыты 11 лыжных баз
До Нового года осталось три дня, а значит, впереди нас ждут длинные выходные в честь праздника. Чтобы не заскучать дома, можно устроить себе активный отдых и, например, покататься на лыжах. Так, в Барнауле для массовых катаний работают 11 лыжных баз. Они расположены в Центральном и Железнодорожном районах.
О том, где в краевой столице можно покататься на лыжах и во сколько это обойдется, – в материале amic.ru.
Какие лыжные базы работают в Центральном районе?
- Горнолыжный комплекс "Авальман" (ул. Абаканская, 3)
Время работы: в будние дни – с 13:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 21:00
Цены: горные лыжи и сноуборд – 450 рублей/час в будние дни, 550 рублей/час – в выходные, сани двухместные – от 650 рублей/час, сани надувные – 550 рублей/час
- Лыжная база "Динамо" (Змеиногорский тракт, 36)
Время работы: ежедневно с 09:00 до 19:00 (выдача инвентаря до 18:00)
Цены: деревянные лыжи – от 150 рублей/час, пластиковые – от 150 рублей/час, пластиковые лыжи с автоматическим креплением – от 250 рублей/час, детские санки с управлением – 150 рублей/час
- База отдыха "Славное" (ул. Широкая Просека, 15)
Время работы: ежедневно с 09:00 до 16:00
Цены: взрослые лыжи – 200 рублей/час, детские лыжи – 150 рублей/час
- Лыжная база АлтГТУ им. И.И. Ползунова (ул. Кутузова, 12а)
Время работы: ежедневно с 09:00 до 17:00
Цены: деревянные лыжи – 200 рублей/час, лыжи с автоматическим креплением – 200 рублей/час, детские лыжи – 150 рублей/час. Для сотрудников, преподавателей и студентов – 50 рублей без учета времени. Для ветеранов АлтГТУ прокат бесплатный
- Лыжная база АлтГПУ (ул. Кутузова, 10а)
Время работы: в будние дни – с 09:00 до 17:00, в выходные – с 10:00 до 17:00
Цены: лыжи деревянные – 200 рублей/день, лыжи пластиковые – 200 рублей/день
- Лыжная база ОАО "РЖД" (ул. Кутузова, 140)
Время работы: ежедневно с 09:00 до 17:00
Цены: лыжи с автоматическим креплением – 250 рублей/час, лыжи пластиковые – 200 рублей/час, лыжи пластиковые до 34 размера – 120 рублей/час, лыжи деревянные – 100 рублей/час, ватрушка – 250 рублей/час
- Лыжная база "Станкостроитель" (ул. Тихонова, 33б)
Время работы: ср-вс – с 09:00 до 17:00, пн, вт – выходные
Цены: лыжи пластиковые – 250 рублей/час, лыжи детские – 200 рублей/час
- Лыжная база АлтГУ (ул. Ляпидевского, 6а)
Время работы: ежедневно с 09:00 до 19:00
Цены: лыжи пластиковые – 150 рублей/час, лыжи деревянные – 100 рублей/час, снегокат детский – 100 рублей/час, палки для скандинавской ходьбы – 100 рублей/час. Гардероб – 50 рублей/место
Какие лыжные базы работают в Индустриальном районе?
- Стрелково-охотничий клуб "Олимпийский" (ул. Власихинская, 69ф)
Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Цены: прокат лыж – 300 рублей/час
- Лыжная база "Крылатых" (ул. Власихинская, 69т)
Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00, подъемник работает в субботу и воскресенье
Цены: прокат лыж – 250 рублей/час
- Лыжная база "Елочка" (ул. Власихинская, 67а)
Время работы: в будние дни – с 12:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 19:00
Цены: прокат лыж – 300 рублей/час, 550 руб/два часа, 650 руб/три часа
