Психологи рассказали, какие слова в переписке могут указывать на психические отклонения
Негативная лексика и частые употребления местоимения "я" могут быть признаками эмоционального неблагополучия и личностных нарушений
29 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
По словам человека, которые он использует в повседневном общении, переписке или постах в соцсетях, можно заметить ранние признаки личностных нарушений. К такому выводу пришли психологи, проанализировав десятки тысяч текстов с помощью компьютерных методов, сообщает научный портал The Conversation.
Исследования показывают, что люди в состоянии эмоционального неблагополучия чаще используют местоимения первого лица – "я", "мне", "меня", что говорит о зацикленности на собственных переживаниях.
На возможные "темные" черты личности указывает частое употребление враждебной лексики, ругательств, слов гнева ("ненавижу", "бешусь") и меньшее использование слов, связанных с близостью и общностью ("мы", "вместе").
Например, в одном исследовании люди с более выраженными личностными нарушениями в эссе о близких отношениях чаще употребляли срочную, напряженную лексику ("мне нужно", "я должен"), глаголы в прошедшем времени и слова злости.
Другое исследование, посвященное онлайн-коммуникации, показало, что тексты тех, кто часто причиняет себе вред, отличаются повышенной негативностью, обилием отрицаний и абсолютных формулировок ("никогда", "полностью"), а также частыми упоминаниями боли и диагнозов.
Таким образом, язык может служить своего рода индикатором эмоционального состояния и проблем с идентичностью, которые человек еще не готов озвучить прямо.
Эти наблюдения могут быть полезны как в личных, так и в профессиональных отношениях, однако ученые подчеркивают, что подобный анализ не заменяет клинической диагностики, а лишь указывает на возможные области для внимания.
08:59:16 29-12-2025
Если всё так, то по мне дурка плачет
09:06:28 29-12-2025
Гость (08:59:16 29-12-2025) Если всё так, то по мне дурка плачет...
Забей! По тик-ток "психологам" не только дурка плачет.
09:08:33 29-12-2025
Гость (08:59:16 29-12-2025) Если всё так, то по мне дурка плачет... несомненно.
09:28:40 29-12-2025
Я вам не верю! Я бешусь когда я должен читать такую чушь.
10:07:20 29-12-2025
И чо мне нужно делать полностью ненавижу?
12:38:09 29-12-2025
Гость (10:07:20 29-12-2025) И чо мне нужно делать полностью ненавижу?... дыши глубже
прежде чем что-то сказать, сосчитай до 10
держи равновесие
скоро пройдет, время лечит