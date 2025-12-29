Психологи рассказали, какие слова в переписке могут указывать на психические отклонения

Негативная лексика и частые употребления местоимения "я" могут быть признаками эмоционального неблагополучия и личностных нарушений

29 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

По словам человека, которые он использует в повседневном общении, переписке или постах в соцсетях, можно заметить ранние признаки личностных нарушений. К такому выводу пришли психологи, проанализировав десятки тысяч текстов с помощью компьютерных методов, сообщает научный портал The Conversation.

Исследования показывают, что люди в состоянии эмоционального неблагополучия чаще используют местоимения первого лица – "я", "мне", "меня", что говорит о зацикленности на собственных переживаниях.

На возможные "темные" черты личности указывает частое употребление враждебной лексики, ругательств, слов гнева ("ненавижу", "бешусь") и меньшее использование слов, связанных с близостью и общностью ("мы", "вместе").

Например, в одном исследовании люди с более выраженными личностными нарушениями в эссе о близких отношениях чаще употребляли срочную, напряженную лексику ("мне нужно", "я должен"), глаголы в прошедшем времени и слова злости.

Другое исследование, посвященное онлайн-коммуникации, показало, что тексты тех, кто часто причиняет себе вред, отличаются повышенной негативностью, обилием отрицаний и абсолютных формулировок ("никогда", "полностью"), а также частыми упоминаниями боли и диагнозов.

Таким образом, язык может служить своего рода индикатором эмоционального состояния и проблем с идентичностью, которые человек еще не готов озвучить прямо.

Эти наблюдения могут быть полезны как в личных, так и в профессиональных отношениях, однако ученые подчеркивают, что подобный анализ не заменяет клинической диагностики, а лишь указывает на возможные области для внимания.