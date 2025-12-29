В Роскомнадзоре напомнили, что мессенджер не соблюдает российские законы

В России мессенджер WhatsApp* работает с огромными перебоями с конца ноября 2025 года. Пользователи жалуются, что не могут отправлять и получать сообщения, просматривать изображения и видео, а также загружать аудиофайлы. Ситуацию дважды прокомментировал Роскомнадзор. Ведомство пояснило, что работу приложения будут ограничивать, пока оно не будет выполнять российские законы.

О том, заблокируют ли в России WhatsApp* c 2026-го и где можно будет общаться, если это все-таки произойдет, – в материале amic.ru.

1 Почему WhatsApp* в России плохо работает? С конца ноября 2025-го россияне сталкиваются с массовым сбоем в работе приложения. Пользователи не могут отправлять и вовремя получать сообщения, а также скачивать фотографии, видео- и аудиофайлы. Роскомнадзор дважды отвечал на жалобы: 28 ноября и 23 декабря. В надзорной службе объявили, что в отношении мессенджера идет "последовательный ввод ограничительных мер". Напомним, что 13 августа 2025 года РКН ограничил звонки в WhatsApp*, 25 октября под частичные ограничения попала работа всего мессенджера. В ведомстве также пояснили, что это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам: через приложение россиян часто обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.

2 Это значит, что WhatsApp* в России будут блокировать? Приложение могут заблокировать, если оно не будет соблюдать требования российского законодательства. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Как выяснило издание, скорость работы мессенджера уже снизилась на 70–80%. «Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», – подчеркнул РКН.

3 Почему в России вообще заговорили о блокировке WhatsApp*? В Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Надзорная служба отметила, что мессенджер используют для проведения и организации "террористических действий на территории" РФ", "для вербовки их исполнителей", а также "для мошеннических и иных преступлений". «WhatsApp* не выполняет требования, которые направлены на пресечение и предупреждение совершения преступлений на территории страны», – пишет ТАСС со ссылкой на РКН. Так РКН прямо заявляет, что мессенджер могут заблокировать, если он не будет соблюдать федеральные законы.

4 Когда в России могут заблокировать WhatsApp*? Неизвестно. В Роскомнадзоре лишь сказали, что ограничения будут вводить постепенно. В ведомстве пояснили, что так все россияне смогут плавно перейти на отечественные аналоги. В качестве одного из них РКН назвал мессенджер Max.

5 А где общаться, если WhatsApp* в России не будет работать? Альтернативой мессенджеру могут стать следующие популярные приложения: Max;

"ВКонтакте":

"Яндекс Мессенджер";

"Одноклассники";

Telegram. Напомним, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – это приложения из "белого списка", составленного Минцифры РФ. Сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые вводят в российских регионах из-за угрозы беспилотных атак.

