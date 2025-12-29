НОВОСТИОбщество

Правда ли, что в России заблокируют WhatsApp* c 2026 года?

В Роскомнадзоре напомнили, что мессенджер не соблюдает российские законы

29 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

WhatsApp / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
WhatsApp / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России мессенджер WhatsApp* работает с огромными перебоями с конца ноября 2025 года. Пользователи жалуются, что не могут отправлять и получать сообщения, просматривать изображения и видео, а также загружать аудиофайлы. Ситуацию дважды прокомментировал Роскомнадзор. Ведомство пояснило, что работу приложения будут ограничивать, пока оно не будет выполнять российские законы.

О том, заблокируют ли в России WhatsApp* c 2026-го и где можно будет общаться, если это все-таки произойдет, – в материале amic.ru.

Почему WhatsApp* в России плохо работает?

С конца ноября 2025-го россияне сталкиваются с массовым сбоем в работе приложения. Пользователи не могут отправлять и вовремя получать сообщения, а также скачивать фотографии, видео- и аудиофайлы. Роскомнадзор дважды отвечал на жалобы: 28 ноября и 23 декабря. В надзорной службе объявили, что в отношении мессенджера идет "последовательный ввод ограничительных мер".
Напомним, что 13 августа 2025 года РКН ограничил звонки в WhatsApp*, 25 октября под частичные ограничения попала работа всего мессенджера. В ведомстве также пояснили, что это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам: через приложение россиян часто обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.
Это значит, что WhatsApp* в России будут блокировать?

Приложение могут заблокировать, если оно не будет соблюдать требования российского законодательства. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Как выяснило издание, скорость работы мессенджера уже снизилась на 70–80%.

«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», – подчеркнул РКН.

Почему в России вообще заговорили о блокировке WhatsApp*?

В Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Надзорная служба отметила, что мессенджер используют для проведения и организации "террористических действий на территории" РФ", "для вербовки их исполнителей", а также "для мошеннических и иных преступлений". 
«WhatsApp* не выполняет требования, которые направлены на пресечение и предупреждение совершения преступлений на территории страны», – пишет ТАСС со ссылкой на РКН.
Так РКН прямо заявляет, что мессенджер могут заблокировать, если он не будет соблюдать федеральные законы.
Когда в России могут заблокировать WhatsApp*?

Неизвестно. В Роскомнадзоре лишь сказали, что ограничения будут вводить постепенно. В ведомстве пояснили, что так все россияне смогут плавно перейти на отечественные аналоги. В качестве одного из них РКН назвал мессенджер Max.
А где общаться, если WhatsApp* в России не будет работать?

Альтернативой мессенджеру могут стать следующие популярные приложения:

  • Max;
  • "ВКонтакте":
  • "Яндекс Мессенджер";
  • "Одноклассники";
  • Telegram.

Напомним, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – это приложения из "белого списка", составленного Минцифры РФ. Сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые вводят в российских регионах из-за угрозы беспилотных атак. 

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Россияне подали иск к Роскомнадзору из-за блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram

42 гражданина просят суд признать действия регулятора необоснованными
Россия мессенджеры

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

07:45:21 29-12-2025

Яндекс месенгер рулит.
Ребят, в топку этот макс. пошлите в яндекс. О нем мало знают, зато, когда начали в центре города (барнаул) блокировать связь полностью, и даже банкинг не открывался, яндекс месенгер работал, на удивление, то есть это было еще ДО введения белых списков. Нас на работе именно этот месенгер спасал, который наткнулся почти случайно.

Avatar Picture
Гость

07:53:34 29-12-2025

Гость (07:45:21 29-12-2025) Яндекс месенгер рулит.Ребят, в топку этот макс. пошлите ... Как он выглядит?

Avatar Picture
Гость

07:46:50 29-12-2025

Я думаю в Новогоднию ночь Путина многие помянут добрым словом.
Все поздравлялки русские шлют через Вотсап.
Неужели испортит праздник ?

Avatar Picture
Гость

07:53:16 29-12-2025

Примерно с месяц как фотки и файлы не открываются, а текстовки нормально проходили. С субботы же и текстовые сообщения не доставляются. Так что скорее всего зарубят.

Avatar Picture
Гость

09:01:27 29-12-2025

Со времен коммуняк ничего не поменялось, в колхозы так же добровольно принудительно загоняли.

Avatar Picture
Гость

09:03:00 29-12-2025

т.е. WhatsApp не выполняет, а накажем собственный народ? Логика на 5!

Avatar Picture
Гость

13:50:20 29-12-2025

Гость (09:03:00 29-12-2025) т.е. WhatsApp не выполняет, а накажем собственный народ? Лог...
Бей своих, чтобы чужие боялись

Avatar Picture
Гость

09:28:04 29-12-2025

Гость (07:53:34 29-12-2025) Как он выглядит?... Самолётик похожий на телеграм

Avatar Picture
Гость

09:36:20 29-12-2025

Просто поменяйте российские законы как было, верните графу "против всех кандидатов", глядишь и деградация ютуба внезапно прекратиться. Вредители вредят народу.

Avatar Picture
Гость

10:12:14 29-12-2025

Гость (09:36:20 29-12-2025) Просто поменяйте российские законы как было, верните графу "...
Там еще и приколюха с отменой порога явки

Avatar Picture
ник

10:30:10 29-12-2025

Вы еще верите в сказки про честные выборы???

Avatar Picture
Гость

10:30:21 29-12-2025

Не страшно, не критично. Пофиг.

Avatar Picture
Наталья

15:04:37 31-12-2025

Приложение мах не у меня ни у ребенка телефон не поддерживает.у меня маленький доход в пособие отказано, купить новый для ребенка нет возможности. И из за этого мах связь со школой через дневник. Ру оборвана. В другой школе учитель перевел класс в макс и там тоже связь оборвалась. Это кошмар.

