Правда ли, что в России заблокируют WhatsApp* c 2026 года?
В Роскомнадзоре напомнили, что мессенджер не соблюдает российские законы
29 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
В России мессенджер WhatsApp* работает с огромными перебоями с конца ноября 2025 года. Пользователи жалуются, что не могут отправлять и получать сообщения, просматривать изображения и видео, а также загружать аудиофайлы. Ситуацию дважды прокомментировал Роскомнадзор. Ведомство пояснило, что работу приложения будут ограничивать, пока оно не будет выполнять российские законы.
О том, заблокируют ли в России WhatsApp* c 2026-го и где можно будет общаться, если это все-таки произойдет, – в материале amic.ru.
Почему WhatsApp* в России плохо работает?
Это значит, что WhatsApp* в России будут блокировать?
Приложение могут заблокировать, если оно не будет соблюдать требования российского законодательства. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Как выяснило издание, скорость работы мессенджера уже снизилась на 70–80%.
«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», – подчеркнул РКН.
Почему в России вообще заговорили о блокировке WhatsApp*?
«WhatsApp* не выполняет требования, которые направлены на пресечение и предупреждение совершения преступлений на территории страны», – пишет ТАСС со ссылкой на РКН.
Когда в России могут заблокировать WhatsApp*?
А где общаться, если WhatsApp* в России не будет работать?
Альтернативой мессенджеру могут стать следующие популярные приложения:
- Max;
- "ВКонтакте":
- "Яндекс Мессенджер";
- "Одноклассники";
- Telegram.
Напомним, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – это приложения из "белого списка", составленного Минцифры РФ. Сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые вводят в российских регионах из-за угрозы беспилотных атак.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
07:45:21 29-12-2025
Яндекс месенгер рулит.
Ребят, в топку этот макс. пошлите в яндекс. О нем мало знают, зато, когда начали в центре города (барнаул) блокировать связь полностью, и даже банкинг не открывался, яндекс месенгер работал, на удивление, то есть это было еще ДО введения белых списков. Нас на работе именно этот месенгер спасал, который наткнулся почти случайно.
07:53:34 29-12-2025
Гость (07:45:21 29-12-2025) Яндекс месенгер рулит.Ребят, в топку этот макс. пошлите ... Как он выглядит?
07:46:50 29-12-2025
Я думаю в Новогоднию ночь Путина многие помянут добрым словом.
Все поздравлялки русские шлют через Вотсап.
Неужели испортит праздник ?
07:53:16 29-12-2025
Примерно с месяц как фотки и файлы не открываются, а текстовки нормально проходили. С субботы же и текстовые сообщения не доставляются. Так что скорее всего зарубят.
09:01:27 29-12-2025
Со времен коммуняк ничего не поменялось, в колхозы так же добровольно принудительно загоняли.
09:03:00 29-12-2025
т.е. WhatsApp не выполняет, а накажем собственный народ? Логика на 5!
13:50:20 29-12-2025
Гость (09:03:00 29-12-2025) т.е. WhatsApp не выполняет, а накажем собственный народ? Лог...
Бей своих, чтобы чужие боялись
09:28:04 29-12-2025
Гость (07:53:34 29-12-2025) Как он выглядит?... Самолётик похожий на телеграм
09:36:20 29-12-2025
Просто поменяйте российские законы как было, верните графу "против всех кандидатов", глядишь и деградация ютуба внезапно прекратиться. Вредители вредят народу.
10:12:14 29-12-2025
Гость (09:36:20 29-12-2025) Просто поменяйте российские законы как было, верните графу "...
Там еще и приколюха с отменой порога явки
10:30:10 29-12-2025
Вы еще верите в сказки про честные выборы???
10:30:21 29-12-2025
Не страшно, не критично. Пофиг.
15:04:37 31-12-2025
Приложение мах не у меня ни у ребенка телефон не поддерживает.у меня маленький доход в пособие отказано, купить новый для ребенка нет возможности. И из за этого мах связь со школой через дневник. Ру оборвана. В другой школе учитель перевел класс в макс и там тоже связь оборвалась. Это кошмар.