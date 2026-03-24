Проблемы военнослужащих остаются самой острой и массовой темой обращений к уполномоченному по правам человека в регионе

24 марта 2026, 13:15, ИА Амител

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев в 2025 году получил 2346 обращений о помощи. Большая их часть была по-прежнему связана с проблемами, с которыми сталкиваются участники СВО и их близкие. Информация об этом содержится в тексте доклада Васильева, который представят депутатам АКЗС на сессии 26 марта.

«В 2025 году почти каждое третье поступившее к правозащитнику обращение было связано с вопросами защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. За год таких обращений стало больше на 20%», — сказано в докладе.

Общий объем военных обращений в 2025 году составил 28%, увеличившись на 111 запросов в сравнении с 2024-м: с 536 до 647. Большая их часть была связана с поиском пропавших военнослужащих или включением пленных в обменные списки.

Заметно выросло также и число вопросов, связанных с пенсионным обеспечением. Их в 2025 году было 104 против 69 в 2024-м. При этом в 2024 году, напротив, омбудсмен фиксировал снижение числа сообщений о проблемах в этой области. Также, что любопытно, гораздо реже к уполномоченному стали обращаться в связи с проблемами сферы ЖКХ.

Если говорить о географии, то чаще всего к уполномоченному обращались жители краевой столицы: от них поступило 950 материалов. При этом в докладе отдельно отмечено, что из двух районов края — Крутихинского и Солтонского — вообще не поступало сообщений.

Что же касается рода деятельности жителей края, просивших о помощи, то здесь также лидируют военнослужащие и члены их семей, а также работающие граждане и лица, находящиеся в местах лишения свободы. Доля обращений от работающих граждан, как сказано в докладе, также заметно выросла.

Напомним, с 1 января 2026 года в Алтайском крае участники СВО и их близкие, претендующие на бесплатный земельный участок, имеют право вместо него получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Эту инициативу в 2025 году на рассмотрение краевого парламента внес губернатор региона Виктор Томенко, после чего ее в окончательной редакции приняли на сессии АКЗС 30 октября.