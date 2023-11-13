Алтайский профессор рассказал о причинах инфляции в России

По прогнозам Центробанка, рост цен по итогам 2023 года ускорится до 7-7,5%

13 ноября 2023, 12:16, ИА Амител

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Доктор экономических наук, профессор, и.о. директора МИЭМИС Евгений Шваков рассказал, как в России происходят инфляционные процессы, сообщается на сайте АлтГУ.

"Еще в прошлом году мы наблюдали, в том числе и в Алтайском крае, заметное повышение заработной платы в реальном секторе экономики. Безусловно, повышение заработной платы воспринимается любым бизнесом как издержки, и рано или поздно оно должно компенсироваться в цене. Так и произошло – это привело к росту цен", – пояснил Шваков.

Он уточнил, что повышение зарплаты произошло в конце прошлого года – начале этого. А инфляция стала проявляться с некоторым временным лагом.

"Точно так же и те решения, которые были приняты правительством РФ, тоже будут иметь эффект по сдерживанию инфляции, но через некоторое время", – добавил профессор.

Напомним, по прогнозам Центробанка рост цен по итогам 2023 года ускорится до 7-7,5%. При этом россияне оценили годовую инфляцию почти в 14%.