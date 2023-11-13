Алтайский профессор рассказал о причинах инфляции в России
По прогнозам Центробанка, рост цен по итогам 2023 года ускорится до 7-7,5%
13 ноября 2023, 12:16, ИА Амител
Доктор экономических наук, профессор, и.о. директора МИЭМИС Евгений Шваков рассказал, как в России происходят инфляционные процессы, сообщается на сайте АлтГУ.
"Еще в прошлом году мы наблюдали, в том числе и в Алтайском крае, заметное повышение заработной платы в реальном секторе экономики. Безусловно, повышение заработной платы воспринимается любым бизнесом как издержки, и рано или поздно оно должно компенсироваться в цене. Так и произошло – это привело к росту цен", – пояснил Шваков.
Он уточнил, что повышение зарплаты произошло в конце прошлого года – начале этого. А инфляция стала проявляться с некоторым временным лагом.
"Точно так же и те решения, которые были приняты правительством РФ, тоже будут иметь эффект по сдерживанию инфляции, но через некоторое время", – добавил профессор.
Напомним, по прогнозам Центробанка рост цен по итогам 2023 года ускорится до 7-7,5%. При этом россияне оценили годовую инфляцию почти в 14%.
12:21:37 13-11-2023
Ну что же, это же не провокационная новость, как обычно. Давайте все дружно восхитимся аналитическим складом ума великого профессора.
12:43:59 13-11-2023
цены растут, потому-что зарплата выросла? прикалывается что-ли?
20:25:49 13-11-2023
Гость (12:43:59 13-11-2023) цены растут, потому-что зарплата выросла? прикалывается что-... Профессор просто не знает таких категорий, как производство, производительность труда, себестоимость, коррупция, воровство...
12:44:18 13-11-2023
Делаем выводы, если не платить зарплату цены будут снижаться. Умрём с голоду, но показатели инфляции будут отличными. Шнобелевскую заслужил.
12:46:05 13-11-2023
О каких 7 процентах речь? Реальная инфляция процентов 30.
12:48:03 13-11-2023
Какие 7%? Если бы все эти умники ходили в те же магазины, куда ходит простой барнаульский люд, то заметили бы, что еще пару лет назад цены повышались аккуратно - на 30-40-50 копеек, ну на рубль за один прием. А в этом году как взбесились все - цены на товар сразу повышают на 10-20-30 рублей - и так уже раз пять за год. Где вы тут 7% увидели? Тут уже все 700, наверное! Это зарплата на 7% повысилась, а не цены. И ты заходишь в магазин с этой "повышенной зарплатой" и понимаешь, что то, что ты еще вчера мог купить, сегодня уже не можешь себе позволить. И речь не идет о каких-то деликатесах - обыкновенная еда, та же курятина, например. А хлеб? Не тот помоечный типа "социальный", который воняет не пойми чем, а на следующий день начинает плесневеть - а нормальный хлеб! Вы давно на него цену видели, господа? А крупы и макароны? А молоко, сметана, сыр вообще скоро превратятся в роскошь. С говядиной и даже свининой это уже произошло. А впереди зима и с учетом тарифов на отопление люди на вашу "повышенную" зарплату при заявленной вами инфляции якобы в 7% вообще дырку от бублика купить смогут. Может, пора уже перестать так нагло врать и взглянуть правде в глаза? Или страшно?
13:51:57 13-11-2023
Гость (12:48:03 13-11-2023) Какие 7%? Если бы все эти умники ходили в те же магазины, ку... А в какие магазины ходите вы, простой барнаульский людин, и в какие ходят эти умники? Говядина и свинина - роскошь? Давно так стало? Иногда кажется, что вы все бредите.
15:53:00 13-11-2023
Гость (12:48:03 13-11-2023) Какие 7%? Если бы все эти умники ходили в те же магазины, ку... Гость, смотреть им в глаза? Они, свой стыд потеряли давно. Тут убедительный аргумент только толстой оглоблей по спине, но этот аргумент выбили самым большим количеством спец. служб в мире.
13:03:36 13-11-2023
смысл статьи какой? нужно потерпеть?
13:22:58 13-11-2023
Ну да, мифический рост зарплат в крае повлиял на инфляцию! Профессор не отстает от Набиуллиной, которая причиной считает «потребительскую активность» населения. Для снижения нашей активности даже повысили ставку, якобы это должно повлиять положительно. Кстати, деятельность Эльвиры высоко ценят на сопредельной территории! Их же шароварные аналитики критически встретили указ Путина сдавать валютную выручку , то есть заградительные меры на вывоз капитала из России. Хотя именно после этого доллар/евро сразу упали.
14:47:34 13-11-2023
Гость (13:22:58 13-11-2023) Ну да, мифический рост зарплат в крае повлиял на инфляцию! ... Повышение ставки увеличивает склонность населения к сбережению и снижает склонность к потреблению. Люди меньше покупают товаров и услуг, совокупный спрос таким образом снижается и выравнивается с совокупным предложением, которое в последнее время хронически отстает, стимулируя импорт и рост курса твердых валют к рублю. Все верно делает Эльвира Сахипзадовна, за исключением его тонкого троллинга больше летать самолетами, чтобы не чувствовать высокую инфляцию. Высокой ставкой сбивается инфляция, имеющая монетарную природу, но к сожалению есть еще инфляция немонетарная (с ней другие методы борьбы и другие ответственные за это)
15:13:33 13-11-2023
Гость (14:47:34 13-11-2023) Повышение ставки увеличивает склонность населения к сбережен... Дико извиняюсь,но ваш бред как и бред людей,приведенный вами,разбивается об историческую быль не так давних времен,которую многие еще помнят,начало 90х,зарплату многим не платили,а уровень инфляции достигал до 1000%,так что это не состоятельное обоснование
15:30:43 13-11-2023
гость (15:13:33 13-11-2023) Дико извиняюсь,но ваш бред как и бред людей,приведенный вами... так это же лихие 90е были, а сейчас суверенная демократия, совсем другое дело, все для нашего блага и во благо
19:04:50 13-11-2023
Гость (15:30:43 13-11-2023) так это же лихие 90е были, а сейчас суверенная демократия, с... да кто спорит что все делается не для нашего блага,особенно когда рассказывают сказочники про это
16:20:25 13-11-2023
гость (15:13:33 13-11-2023) Дико извиняюсь,но ваш бред как и бред людей,приведенный вами... Что тут сказать. Перефразируя господ Даннинга и Крюгера, не очень умный человек не может понять, что он не очень умный, потому что он не очень умный
19:02:05 13-11-2023
Гость (16:20:25 13-11-2023) Что тут сказать. Перефразируя господ Даннинга и Крюгера, не ... Бурная однако у вас фантазия,опять свой бред пытаетесь выдать за правду
21:45:14 20-11-2023
гость (15:13:33 13-11-2023) Дико извиняюсь,но ваш бред как и бред людей,приведенный вами... В 90-х был полный развал и глубокий кризис всего, другая ситуация.
14:05:18 13-11-2023
Сплошное разочарование!!!!!!!!!!!
14:15:45 13-11-2023
Зачем позорите имя профессора?
14:36:49 13-11-2023
спасибо алтайскому профессору, он четко обосновал рост нашего благосостояния, пока есть такие мудрые профессора жизнь наша будет на подьеме
15:11:12 13-11-2023
"Было время — и были подвалы, Было надо — и цены снижали, И текли куда надо каналы, И в конце куда надо впадали." (с)
15:44:14 13-11-2023
Надо же, надо дорасти до професора, чтобы сочинить эту лабуду, которую каждая собака знает, если эконмика трещит по швам, то кости выкидывают до белезны обглоданные.
16:43:20 13-11-2023
У нас зарплаты упали только(
17:16:19 13-11-2023
Унимать аппетиты миллионеров надо, а не простых людей, которым подняли на 2 тыс зп, они рады, лишнюю палку колбасы купят, но, оказывается, лишняя палка колбасы кроет в себе опасность огромных масштабов ))))))))
17:38:56 13-11-2023
МатьВаша (17:16:19 13-11-2023) Унимать аппетиты миллионеров надо, а не простых людей, котор... как же вы правы!!! нужно у миллионеров отнять и поделить
23:31:57 13-11-2023
Гость (17:38:56 13-11-2023) как же вы правы!!! нужно у миллионеров отнять и поделить... ВЫ С САРКАЗМОМ? Не смешно! Как раз отнять у миллионеров и поделить не рассматривается! Отнять у широких бедных слоев и отдать миллионерам - такова реальность!
08:33:00 14-11-2023
Гость (17:38:56 13-11-2023) как же вы правы!!! нужно у миллионеров отнять и поделить... Не отнять у миллиардеров и миллионеров.Возвратить то, что они неправедно захватили в 90-х и далее. А на "заработанные" НА ПОСТРОЕННОМ НАРОДНОМ БОГАТСТВЕ - приХватизированных у народа заводах и фабриках, пусть строят свои фабрики и заводы и конкурируют с народными предприятиями.Вот это будет честно.Обрати, гость, внимание, якобы " заработанные" ими деньги у них остаются.Мы возвращаем свои предприятия.