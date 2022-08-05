В России рухнули продажи новых автомобилей на 75%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле 2022 года сократились на 74,9% по сравнению с июлем 2021-го, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

За июль в стране продали 32 412 машин, что на 96 819 штук меньше, чем годом ранее.

В тройку лидеров по продажам за второй месяц текущего лета вошли отечественная Lada (10 323 автомобиля), Kia (3 903) и Hyundai (3 394).

По итогам семи месяцев 2022 года в России продали 368 850 автомобилей (-60,5%).

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев посоветовал россиянам не спешить с покупкой машины.