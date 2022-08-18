В России в два раза повысят субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ

Субсидии на перевод транспорта с бензина на газ будут увеличены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Теперь государство будет оплачивать около половины расходов по переходу на метан.

«Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза — с действующих 24 до 48 процентов общей стоимости работ», — отметили в правительстве.

Изменения были приняты в рамках госпрограммы «Развитие энергетики» и должны поддержать спрос автолюбителей на метан. В рамках программы по итогам 2024 года потребление газа в качестве топлива для машин должно достигнуть 2,7 млрд кубометров, а в России за пять лет должны будут построить порядка 1,3 тысяч газовых заправок.