На Алтае банковский работник спас пенсионерку от мошенников

Сотрудник заметил подозрительные действия женщины, которая выполняла указания аферистов

25 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Славгороде пенсионерка едва не потеряла 200 тыс. рублей в результате звонка лжесотрудника "Ростелекома". Бдительный работник банка вовремя предотвратил перевод денег, после чего вызвал полицейских, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщине 1946 года рождения позвонил мужчина, представившийся сотрудником телекоммуникационной компании. Он рассказал об акции для пенсионеров по заключению договора на телефонное обслуживание за 200 рублей в месяц.

«Для участия нужно было назвать паспортные данные, что женщина и сделала», – информируют правоохранители.

Позднее с ней связался уже другой человек, назвавшийся следователем. Он пояснил, что предыдущий звонок был от мошенника, и полученные паспортные данные могут быть использованы для оформления кредитов. Для "защиты" денег пенсионерке предложили снять все средства со счета. Она выполнила указание и сообщила об этом злоумышленнику.

Затем женщину переключили на "юриста", который дал инструкции, в какое отделение банка подойти для перевода средств на "безопасный счет".

«Однако схема прервалась: бдительный сотрудник банка объяснил потерпевшей, что ее обманывают, и вызвал полицию», – говорится в сообщении.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Мошенничество, совершенное причинением значительного ущерба гражданину").

