В Барнауле осветили переулок Ядринцева
Подрядчик завершил все работы раньше, чем был должен
6 декабря 2022, 11:32, Никита Черников
В Барнауле по просьбам горожан осветили переулок Ядринцева на участке от улицы Песчаной до Партизанской, сообщает мэрия.
Длина линии наружного освещения составила 650 метров. На эти цели из городского бюджета в 2022 году дополнительно выделили более 3,6 миллиона рублей.
Отмечается, что все работы подрядчик должен был завершить до конца января 2023 года, но удалось закончить раньше.
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