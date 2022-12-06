В Барнауле осветили переулок Ядринцева

В Барнауле по просьбам горожан осветили переулок Ядринцева на участке от улицы Песчаной до Партизанской, сообщает мэрия.

Длина линии наружного освещения составила 650 метров. На эти цели из городского бюджета в 2022 году дополнительно выделили более 3,6 миллиона рублей.

Отмечается, что все работы подрядчик должен был завершить до конца января 2023 года, но удалось закончить раньше.