Барнаульская кофейня "Йель" возобновила работу после массового отравления

Заведение по требованию суда было закрыто на три месяца

21 февраля 2024, 10:23, ИА Амител

Кофейня "Йель" / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле кофейня "Йель" на проспекте Ленина прошла проверку Роспотребнадзора и возобновила работу, сообщила администрация заведения.

"Мы прошли проверку без единого замечания", – рассказали в соцсетях общепита.

В ноябре 2023 года 12 посетителей "Йели" попали в инфекционную больницу с признаками острого пищевого отравления – они подхватили сальмонеллез.

Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а Центральный районный суд приостановил деятельность кофейни на 90 дней.