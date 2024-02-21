Барнаульская кофейня "Йель" возобновила работу после массового отравления
Заведение по требованию суда было закрыто на три месяца
21 февраля 2024, 10:23, ИА Амител
Кофейня "Йель" / Фото: Екатерина Смолихина
В Барнауле кофейня "Йель" на проспекте Ленина прошла проверку Роспотребнадзора и возобновила работу, сообщила администрация заведения.
"Мы прошли проверку без единого замечания", – рассказали в соцсетях общепита.
В ноябре 2023 года 12 посетителей "Йели" попали в инфекционную больницу с признаками острого пищевого отравления – они подхватили сальмонеллез.
Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а Центральный районный суд приостановил деятельность кофейни на 90 дней.
10:45:51 21-02-2024
А кто бы сомневался.Только вот почему то не сообщают оплатили ли эти руководители этого кафе материальные издержки людям ,которые потерпели ущерб своему здоровью от приема пищи в этом учреждении . Или это не так важно,важно то ,что они открылись и ждут новых "пациентов".Да уж..
12:31:53 21-02-2024
Нет уж, спасибо. Репутацию долго зарабатывают, но потерять ее можно очень быстро, как и случилось в данном случае. В данное место больше ни ногой
14:44:02 21-02-2024
Гость (12:31:53 21-02-2024) Нет уж, спасибо. Репутацию долго зарабатывают, но потерять е... Яйцами пашот и дома можно травануться.
19:24:02 21-02-2024
Гость (12:31:53 21-02-2024) Нет уж, спасибо. Репутацию долго зарабатывают, но потерять е... Господи, выходцы из села развозмущались. Давно в дырку на морозе ср.ть ходила?