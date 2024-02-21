НОВОСТИОбщество

Барнаульская кофейня "Йель" возобновила работу после массового отравления

Заведение по требованию суда было закрыто на три месяца

21 февраля 2024, 10:23, ИА Амител

Кофейня "Йель" / Фото: Екатерина Смолихина
Кофейня "Йель" / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле кофейня "Йель" на проспекте Ленина прошла проверку Роспотребнадзора и возобновила работу, сообщила администрация заведения.

"Мы прошли проверку без единого замечания", – рассказали в соцсетях общепита.

В ноябре 2023 года 12 посетителей "Йели" попали в инфекционную больницу с признаками острого пищевого отравления – они подхватили сальмонеллез.

Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а Центральный районный суд приостановил деятельность кофейни на 90 дней.

Барнаул общественное питание

Комментарии 4

Avatar Picture
гость

10:45:51 21-02-2024

А кто бы сомневался.Только вот почему то не сообщают оплатили ли эти руководители этого кафе материальные издержки людям ,которые потерпели ущерб своему здоровью от приема пищи в этом учреждении . Или это не так важно,важно то ,что они открылись и ждут новых "пациентов".Да уж..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:53 21-02-2024

Нет уж, спасибо. Репутацию долго зарабатывают, но потерять ее можно очень быстро, как и случилось в данном случае. В данное место больше ни ногой

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:02 21-02-2024

Гость (12:31:53 21-02-2024) Нет уж, спасибо. Репутацию долго зарабатывают, но потерять е... Яйцами пашот и дома можно травануться.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:02 21-02-2024

Гость (12:31:53 21-02-2024) Нет уж, спасибо. Репутацию долго зарабатывают, но потерять е... Господи, выходцы из села развозмущались. Давно в дырку на морозе ср.ть ходила?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров