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Пострадавшая от отравления в кафе "Йель" будет добиваться компенсации через суд

Еще две женщины думают над тем, стоит ли подавать иск

01 февраля 2024, 14:20, ИА Амител

Чашка кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/732012
Чашка кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/732012

35-летняя жительница Барнаула, отравившаяся в кафе "Йель", будет добиваться компенсации через суд. Об этом сообщает "Банкфакс".

Пострадавшие рассказали о том, что ждали предложения о выплате от руководства заведения, но не дождались. Две женщины раздумывают, а еще одна все-таки решилась пойти в суд. В иске запрашивается компенсация в размере 150 тысяч рублей и 20 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на медикаменты.

По словам женщины, она отравилась 17 ноября и дважды попадала в больницу. Второй раз ее положили на три недели. Горожанка утверждает, что полностью восстановиться удалось только к началу нового года.

Напомним, более 10 человек после посещения кофейни "Йель" попали в инфекционное отделение с диагнозом "сальмонеллез". Состояние пострадавших оценивалось как средней и легкой степени тяжести. СК возбудил уголовное дело, а заведение приостанавливало работу по решению суда.

Позднее владельцы заведения заявили, что оно может закрыться навсегда.
 

Барнаул суд

Комментарии 2

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Гость

14:36:36 01-02-2024

А чего она компенсировать деньгами желает? Потерю физиологических жидкостей?

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Гость

17:54:16 01-02-2024

Гость (14:36:36 01-02-2024) А чего она компенсировать деньгами желает? Потерю физиологич... Полежишь с месяцок в больничке с отравлением после подобного кафе - поймешь

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