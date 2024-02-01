Пострадавшая от отравления в кафе "Йель" будет добиваться компенсации через суд

Еще две женщины думают над тем, стоит ли подавать иск

01 февраля 2024, 14:20, ИА Амител

Чашка кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/732012

35-летняя жительница Барнаула, отравившаяся в кафе "Йель", будет добиваться компенсации через суд. Об этом сообщает "Банкфакс".

Пострадавшие рассказали о том, что ждали предложения о выплате от руководства заведения, но не дождались. Две женщины раздумывают, а еще одна все-таки решилась пойти в суд. В иске запрашивается компенсация в размере 150 тысяч рублей и 20 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на медикаменты.

По словам женщины, она отравилась 17 ноября и дважды попадала в больницу. Второй раз ее положили на три недели. Горожанка утверждает, что полностью восстановиться удалось только к началу нового года.

Напомним, более 10 человек после посещения кофейни "Йель" попали в инфекционное отделение с диагнозом "сальмонеллез". Состояние пострадавших оценивалось как средней и легкой степени тяжести. СК возбудил уголовное дело, а заведение приостанавливало работу по решению суда.

Позднее владельцы заведения заявили, что оно может закрыться навсегда.

