В Барнауле 1 мая прошёл парад судов, посвящённый открытию сезона навигации
На традиционный проход судов барнаульцы посмотрели с набережной Оби
01 мая 2023, 14:43, ИА Амител
В Барнауле прошёл парад судов на Оби, посвящённый открытию сезона навигации. Традиционный проход судов жители города могли наблюдать с набережной.
Напомним, 1 мая на территории набережной состоятся несколько масштабных мероприятий: в 15:00 выступит оркестр МЧС РФ, в 16:00 – воспитанники учреждений допобразования, в 20:30 – ансамбль народной песни "Вечёрки" и мужской ансамбль алтайской филармонии.
В 22:00 с баржи на Оби запустят салют. После этого барнаульцев отвезут домой по нескольким автобусным и трамвайным маршрутам.
Читайте также в сюжете: Первомай - 2023
00:45:06 02-05-2023
проход флотилии лишний раз доказал, что Россия самая сильная морская держава!!!
07:03:40 02-05-2023
А кто закончил работать в 9 часов вечера будут ждать автобуса, на холоде, до 10. После 9 вечера во всём городе остался один автобус 53 номера и тот больше часа стоял на речном вокзале.