В Барнауле 1 мая прошёл парад судов, посвящённый открытию сезона навигации

На традиционный проход судов барнаульцы посмотрели с набережной Оби

01 мая 2023, 14:43, ИА Амител

В Барнауле прошёл парад судов на Оби, посвящённый открытию сезона навигации. Традиционный проход судов жители города могли наблюдать с набережной.

Напомним, 1 мая на территории набережной состоятся несколько масштабных мероприятий: в 15:00 выступит оркестр МЧС РФ, в 16:00 – воспитанники учреждений допобразования, в 20:30 – ансамбль народной песни "Вечёрки" и мужской ансамбль алтайской филармонии.

В 22:00 с баржи на Оби запустят салют. После этого барнаульцев отвезут домой по нескольким автобусным и трамвайным маршрутам.