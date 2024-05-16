Безумные прически и сияющие наряды. Как прошло открытие 77-го Каннского кинофестиваля

Киномарафон авторского и большого кино будет идти до 25 мая

16 мая 2024, 16:10, ИА Амител

Елена Ленина на церемонии открытия 77-го Каннского международного кинофестиваля / Фото: Zuma / TASS

Церемония открытия 77-го Каннского международного кинофестиваля / Фото: ТАСС

Блистательные звезды, ослепительные улыбки, вспышки фотокамер – 14 мая на Лазурном берегу Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль.

В этом году фестиваль открыла французская комедия "Второй акт" Квентина Дюпье с Леа Сейду, Луи Гаррелем и Венсаном Линдоном. Фильм задал игривый и легкий тон всему киномарафону, который продлится до 25 мая.

Помимо основной программы, зрителей ждет множество спецпоказов, мастер-классов, встреч с любимыми актерами и режиссерами. А на красной дорожке уже блистали такие звезды, как Мерил Стрип, получившая почетную "Золотую пальмовую ветвь", Омар Си, Ева Грин и многие другие. Как это было – в нашей фотоленте.