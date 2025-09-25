Билайн дарит новым клиентам "плана б." 1 терабайт интернета
А если много трафика не требуется, гигабайты можно обменять на бонусные рубли и оплачивать ими связь
25 сентября 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5ysojWy
Билайн запустил акцию "Честный терабайт"* для новых клиентов платформы "план б.". Предложение особенно актуально для продвинутых абонентов, активно использующих мобильный интернет.
При подключении "плана б." в рамках акции новый клиент получает 1 терабайт интернета дополнительно к основному пакету. Бонусный терабайт выдается бесплатно, а его остаток автоматически переносится на следующий месяц и работает на максимальной скорости без дополнительных условий. Это возможность получить уникальный тариф с топовыми нейросетями и компенсацией Telegram Premium ("Телеграм Премиум") и при этом обеспечить себе огромное количество трафика.
А если много интернета не требуется, его в любой момент можно обменять в миниаппе в "Телеграме" на "золото"**. Речь идет не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России ("Золото"). Один гигабайт приравнен к 1 мг золота. Так, весь терабайт способен покрыть практически годовой расход на связь (в зависимости от того, как вы будете использовать свой пакет).
Всего в настоящий момент в "плане б." доступно восемь нейронок, обеспечивающих широкие возможности работы с текстами, изображениями, фото, видео и музыкой без использования VPN ("ВиПиЭн").
С "планом б." клиенты также получают: регулярную компенсацию стоимости подписки Telegram Premium в течение шести месяцев на бонусный баланс, несгораемые остатки минут и гигабайт при своевременной оплате тарифа, безлимитный интернет на мессенджеры, музыку, видео, соцсети и безлимит на три часа на другие сервисы, когда он нужен, и еще много возможностей, которыми легко управлять через удобный миниапп в "Телеграм".
*Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 17.11.2025 г. на территории субъектов России, где есть покрытие сети Билайн, за исключением Чукотского АО и г. Норильска Красноярского края.
** Услуга безакцептная (ограничения по географии: Анадырь, Норильск (Красноярский край). Акция действует до 15 января 2026 года.
ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636Реклама
11:10:23 25-09-2025
... дарит 1 терабайт заблокированного интернета.
Спасибо. От всей души.
11:11:34 25-09-2025
ну есть у тебя 1 Тб интернета.
А где ты им пользоваться будешь ?
11:31:05 25-09-2025
сейчас хоть сто триллионов терабайт дари, услуга не предоставляется, а деньги платятся
11:40:37 25-09-2025
Гость (11:31:05 25-09-2025) сейчас хоть сто триллионов терабайт дари, услуга не предоста... Это по сути мошенничество.
11:40:34 25-09-2025
Блин, с языка сняли, все три поста выше и все об одном и том же. Перавя мысль, а нафига он нужен, если и в 10 раз меньще негде тратить
12:34:35 25-09-2025
Билайн нарушал договор относительно меня и не представлял интернет в нужное мне время. Я не мог заправить автомобиль на заправке с приложения Т банка, не мог получить товар с пункта выдачи Озона. Мне теперь даже 5 гб много от Билайна.