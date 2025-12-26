НОВОСТИОбщество

Иван Ургант запустил YouTube-канал

Программа получила название "Живой Ургант"

26 декабря 2025, 16:50, ИА Амител

Иван Ургант / Фото: YouTube-канал "Живой Ургант"
Иван Ургант / Фото: YouTube-канал "Живой Ургант"

Известный телеведущий Иван Ургант представил свой YouTube-канал под названием "Живой Ургант".

Дебютное видео, озаглавленное "Ургант удивил даже самых близких", стало доступно для просмотра вечером 25 декабря. В нем артист предстал перед зрителями на фоне зимних пейзажей Москвы.

Ургант поделился планами о публикации на канале материалов, созданных во время его путешествий в 2025 году, и поздравил аудиторию с наступающим Новым годом. В течение года команда шоумена успешно провела ряд выступлений "Живой Ургант" в таких странах, как Израиль, Армения, Грузия и Узбекистан.

Начиная с 2012 года Ургант был ведущим популярной передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Заключительный эпизод программы вышел в эфир 21 февраля 2022 года, незадолго до начала военных действий на Украине. Официального заявления о закрытии "Вечернего Урганта" не последовало.

Представители Первого канала объяснили отсутствие новых выпусков временным решением отказаться от развлекательного контента. Позже в России неоднократно отменялись запланированные выступления и проекты, в которых участвовал шоумен.

В декабре издание The New York Times сообщило о том, что отдельные "влиятельные россияне" обращались непосредственно к президенту Владимиру Путину с просьбой о "реабилитации" артиста. Согласно источникам издания, реакция Путина на эти обращения была отрицательной. В Кремле заявили РБК, что им ничего неизвестно об этом.

Весной 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что те, кто не понял решение российских властей о начале военной операции, включая Урганта, не должны считаться "врагами государства". Песков отметил его право на собственное мнение, однако подчеркнул невозможность озвучивать его на Первом канале, чего, по его словам, и не происходило: "Не следует порочить роль людей, причислять их к пятой колонне".

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

17:03:34 26-12-2025

А нам как то до..... ы
У нас ютуб не показывает!...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:00 26-12-2025

Гость (17:03:34 26-12-2025) А нам как то до..... ыУ нас ютуб не показывает!... ...
Вас всему учить надо или у вас лапки?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:43 26-12-2025

Гость (17:58:00 26-12-2025) Вас всему учить надо или у вас лапки?... лапки тоже не работают, старые. поможите чем можите.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:52:46 26-12-2025

Для нерусей - у русских нет Ютуба!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:05:44 26-12-2025

Олег (17:52:46 26-12-2025) Для нерусей - у русских нет Ютуба!... У меня без проблем работает

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:08:57 26-12-2025

Какая разница "запустил" или "не запустил", если инквизиторы заткнули рот Ютубу?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:44:31 27-12-2025

Гость (19:08:57 26-12-2025) Какая разница "запустил" или "не запустил", если инквизиторы... за ложь ответите. поскорей бы

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:56 26-12-2025

Странно, что нам вообще об этом сообщают. Это реклама что ли?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:17:59 26-12-2025

Гость (20:51:56 26-12-2025) Странно, что нам вообще об этом сообщают. Это реклама что ли... Провокация, видимо.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Зритель

02:00:33 27-12-2025

Никогда не нравился этот самодовольный тупик. Теперь тем более

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:54 27-12-2025

А че не на «Рутуб»? Западло? Если бы был заинтересован в российском зрителе, хоть бы дублировал на доступных платформах. 🤷

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

09:36:02 29-12-2025

а зачем тут его пиарить или приплатил?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Борода из ваты

00:37:00 10-01-2026

Этот дядя выучил видишь или иврит?
Или к неевреям лезет, навязывая себя опять?

Что, в США не нужен на уровне дочери?
Там все м надо работать, а не за счёт русских отъедаться на халяву.

Давай, учи идишь, мы без тебя обойдёмся.

  0 Нравится
Ответить
