Иван Ургант запустил YouTube-канал

Программа получила название "Живой Ургант"

26 декабря 2025, 16:50, ИА Амител

Иван Ургант / Фото: YouTube-канал "Живой Ургант"

Известный телеведущий Иван Ургант представил свой YouTube-канал под названием "Живой Ургант".

Дебютное видео, озаглавленное "Ургант удивил даже самых близких", стало доступно для просмотра вечером 25 декабря. В нем артист предстал перед зрителями на фоне зимних пейзажей Москвы.

Ургант поделился планами о публикации на канале материалов, созданных во время его путешествий в 2025 году, и поздравил аудиторию с наступающим Новым годом. В течение года команда шоумена успешно провела ряд выступлений "Живой Ургант" в таких странах, как Израиль, Армения, Грузия и Узбекистан.

Начиная с 2012 года Ургант был ведущим популярной передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Заключительный эпизод программы вышел в эфир 21 февраля 2022 года, незадолго до начала военных действий на Украине. Официального заявления о закрытии "Вечернего Урганта" не последовало.

Представители Первого канала объяснили отсутствие новых выпусков временным решением отказаться от развлекательного контента. Позже в России неоднократно отменялись запланированные выступления и проекты, в которых участвовал шоумен.

В декабре издание The New York Times сообщило о том, что отдельные "влиятельные россияне" обращались непосредственно к президенту Владимиру Путину с просьбой о "реабилитации" артиста. Согласно источникам издания, реакция Путина на эти обращения была отрицательной. В Кремле заявили РБК, что им ничего неизвестно об этом.

Весной 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что те, кто не понял решение российских властей о начале военной операции, включая Урганта, не должны считаться "врагами государства". Песков отметил его право на собственное мнение, однако подчеркнул невозможность озвучивать его на Первом канале, чего, по его словам, и не происходило: "Не следует порочить роль людей, причислять их к пятой колонне".