Барнаульский водоканал предупреждает о новой схеме мошенничества

Аферисты выдают себя за сотрудников компании под предлогом внеплановой проверки счетчиков

26 декабря 2025, 16:10, ИА Амител

Слесари водоканала / Фото: Лилия Болатаева

"Росводоканал Барнаул" предупреждает жителей города о новой схеме обмана. Аферисты звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками "Горводоканала" и сообщают, что в ближайшее время к абоненту придет специалист для проведения внеплановой проверки приборов учета.

Как действуют мошенники?

По словам начальника центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Натальи Семикрас, аферисты не только звонят, но и утверждают, что для подтверждения проверки на телефон будет выслан СМС с ПИН-кодом, который нужно сообщить якобы проверяющему. Однако это – обман.

«Наше предприятие никогда не использует подобные методы работы. Мы не рассылаем ПИН-коды по СМС и не требуем их сообщать нашим сотрудникам при проверках», – подчеркнула Наталья Семикрас.

Как проходят настоящие проверки?

Реальные сотрудники водоканала всегда информируют жителей заранее. О плановых или внеплановых проверках "Росводоканал Барнаул" уведомляет абонентов через официальные объявления, которые размещают в подъездах домов, на сайтах управляющих компаний или администрации. В этих объявлениях указаны точные сроки и контакты для связи.

Кроме того, сотрудники водоканала никогда не требуют от граждан ПИН-коды, пароли, коды из СМС или данные банковских карт.

Как обезопасить себя от мошенников?

Для того чтобы защитить себя и своих близких от мошенников, специалисты водоканала дали несколько советов:

если вам поступил подозрительный звонок о проверке приборов учета или необходимости их замены, немедленно положите трубку;

никогда не сообщайте незнакомцам никакие коды, даже если они утверждают, что являются сотрудниками водоканала;

при получении информации о визите специалиста водоканала обязательно перезвоните по официальным телефонам контакт-центра "Росводоканал Барнаул": 500-101 или 202-200, чтобы подтвердить информацию;

не открывайте дверь незнакомым людям без предварительной официальной договоренности.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам воспользоваться вашей доверчивостью.