В саму новогоднюю ночь люди не так уж часто переедают, основные проблемы начинаются позже

26 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Новогодний стол / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Новогодние праздники можно пережить без тяжести в животе и обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, если следовать нескольким правилам, рассказала "Om1 Омск" врач-гастроэнтеролог Татьяна Смирнова.

«Чаще всего настоящий "жор" начинается в последующие дни, когда активность сводится к минимуму, а стол по-прежнему ломится от еды», – отметила Смирнова.

Один из простых способов избежать переедания – правило одной тарелки. Можно взять со стола все, что хочется попробовать, но уложить в одну тарелку. Это поможет не терять контроль.

Именно длительные застолья в первые дни января, когда человек мало двигается и много ест, больше всего бьют по желудку и поджелудочной железе.

Несколько правил, которые помогут:

сделать легкий прием пищи за пару часов до застолья;

не запивать жирные и тяжелые блюда газировкой и алкоголем;

делать паузы между блюдами и больше двигаться.

Если после застолья появляются тянущие или острые боли в животе, выраженная тяжесть, вздутие, тошнота или горечь во рту, можно кратковременно использовать спазмолитические и ферментные препараты, но только в рамках уже назначенных врачом схем или стандартных доз.



Если боли не проходят или усиливаются, нужно срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, особенно людям с заболеваниями ЖКТ.Ранее психолог Мирослава Буш назвала вредные новогодние ритуалы, которые не стоит выполнять. В противовес предложила ряд безопасных и эффективных обрядов.