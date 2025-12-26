Врач рассказал, как не переедать в новогоднюю ночь и длительные праздники
В саму новогоднюю ночь люди не так уж часто переедают, основные проблемы начинаются позже
26 декабря 2025, 15:00, ИА Амител
Новогодние праздники можно пережить без тяжести в животе и обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, если следовать нескольким правилам, рассказала "Om1 Омск" врач-гастроэнтеролог Татьяна Смирнова.
«Чаще всего настоящий "жор" начинается в последующие дни, когда активность сводится к минимуму, а стол по-прежнему ломится от еды», – отметила Смирнова.
Один из простых способов избежать переедания – правило одной тарелки. Можно взять со стола все, что хочется попробовать, но уложить в одну тарелку. Это поможет не терять контроль.
Именно длительные застолья в первые дни января, когда человек мало двигается и много ест, больше всего бьют по желудку и поджелудочной железе.
Несколько правил, которые помогут:
- сделать легкий прием пищи за пару часов до застолья;
- не запивать жирные и тяжелые блюда газировкой и алкоголем;
- делать паузы между блюдами и больше двигаться.
Если после застолья появляются тянущие или острые боли в животе, выраженная тяжесть, вздутие, тошнота или горечь во рту, можно кратковременно использовать спазмолитические и ферментные препараты, но только в рамках уже назначенных врачом схем или стандартных доз.
Если боли не проходят или усиливаются, нужно срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, особенно людям с заболеваниями ЖКТ.Ранее психолог Мирослава Буш назвала вредные новогодние ритуалы, которые не стоит выполнять. В противовес предложила ряд безопасных и эффективных обрядов.
Нам пенсионерам было бы что на стол поставить, а там сами разберемся. без экспертов от переедания.
15:43:54 26-12-2025
денег на новый год не будет . ни кто не переест!