После зимних каникул ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Как сообщают аналитики, люди начнут чаще болеть после выхода на работу и в учебные заведения

26 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Боль в животе / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, основного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России следует ожидать после окончания периода зимних праздников. Специалист объясняет это тем, что во время каникул, когда дети не посещают учебные заведения, темпы распространения инфекции снижаются.

Однако начиная с 13 января, когда возобновятся занятия в школах, следует ожидать более активного распространения респираторных заболеваний. Согласно информации "Газеты.ru", эксперт прогнозирует пик заболеваемости к 20 января. В Роспотребнадзоре отмечают, что в текущий период грипп в большинстве случаев протекает в облегченной форме.

Переболевший гриппом / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Гость

11:33:53 27-12-2025

А сейчас его нет!??? В классе у дочери половина детей болеют точно. Но никто на это не смотрит, на карантин не закрывают. Всё это, чтобы не отменять массовые мероприятия.

