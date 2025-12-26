После зимних каникул ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Как сообщают аналитики, люди начнут чаще болеть после выхода на работу и в учебные заведения
По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, основного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России следует ожидать после окончания периода зимних праздников. Специалист объясняет это тем, что во время каникул, когда дети не посещают учебные заведения, темпы распространения инфекции снижаются.
Однако начиная с 13 января, когда возобновятся занятия в школах, следует ожидать более активного распространения респираторных заболеваний. Согласно информации "Газеты.ru", эксперт прогнозирует пик заболеваемости к 20 января. В Роспотребнадзоре отмечают, что в текущий период грипп в большинстве случаев протекает в облегченной форме.
А сейчас его нет!??? В классе у дочери половина детей болеют точно. Но никто на это не смотрит, на карантин не закрывают. Всё это, чтобы не отменять массовые мероприятия.