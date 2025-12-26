Ограничение на трассе Барнаул — Казахстан сняли, хотя метели не прекратились

Ранее дорогу перекрыли с 11:30 утра

26 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

На федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан открыли движение для грузового транспорта и автобусов, сообщает региональный Минтранс. Ранее его ограничивали в связи с осложнившимися погодными условиями.

«С 15:15 26 декабря открыто движение по участку федеральной автодороги А-322 от Алейска до Рубцовска (км 127 – км 294). Ограничения вводились с 11:30 для грузового транспорта и автобусов и продлились 3 часа 45 минут», – информирует ведомство.

При этом погодная обстановка остается сложной. Синоптики передавали, что во второй половине дня 26 декабря и первой половине ночи 27 декабря будет идти мокрый снег, местами возможны сильные метели с усилением ветра до 23 м/с, на дорогах гололедица. Видимость на трассах ограничена.

На федеральных трассах сейчас работает 174 единицы техники: 64 – на Чуйском тракте, 54 – на А-321 до Казахстана, 56 – на А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Ночью будут дежурить 109 единиц техники.

В столице Алтайского края в связи со снегопадами уже утром 26 декабря были пробки восемь и девять баллов. А с обеда в Барнауле к тому же перекрыли центр в связи с открытием новогоднего городка.