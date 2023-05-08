Бродячие собаки продолжают терроризировать людей на Взлётной в Барнауле

Стая насчитывает около десяти особей

08 мая 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Барнаульцы вновь пожаловались на бродячих собак, поселившихся на улице Взлётной. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам местных жителей, стая насчитывает уже около десяти особей. Животные спокойно располагаются вдоль тротуара напротив бизнес-центров.

Они также выходят на пустырь между зданием ГУ МЧС по краю и ВДНХ, где начинают гонять прохожих. Людей бродячие псы не боятся.

Ранее горожане уже жаловались на собак в этом районе.