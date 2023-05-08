Бродячие собаки продолжают терроризировать людей на Взлётной в Барнауле
Стая насчитывает около десяти особей
08 мая 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Барнаульцы вновь пожаловались на бродячих собак, поселившихся на улице Взлётной. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам местных жителей, стая насчитывает уже около десяти особей. Животные спокойно располагаются вдоль тротуара напротив бизнес-центров.
Они также выходят на пустырь между зданием ГУ МЧС по краю и ВДНХ, где начинают гонять прохожих. Людей бродячие псы не боятся.
Ранее горожане уже жаловались на собак в этом районе.
07:53:29 08-05-2023
Пустырь изначально организовали торговые центры Европа, Москва и АНТ. Им и заниматься последствиями
09:44:41 08-05-2023
Там как раз можно их отстрелять без опасения попасть в прохожих. То есть на месте обитания усыпить путём отстрела.
10:01:23 08-05-2023
да хватит уже поддерживать живодеров. У вас что , тем других нет? Опубликуйте, пжлст статистику, сколько у нас пострадавших от людей. Убийства, насильники, пьяные драки, грабежи, ДДП и т.д. Давайте обсудим, что с ними делать?
17:41:30 08-05-2023
Гость (10:01:23 08-05-2023) да хватит уже поддерживать живодеров. У вас что , тем других... Давайте обсудим, что делать с вами? Лечить? Закрывать на полгода? На северный остров всю зоошизу отправить?
19:43:13 08-05-2023
Гость (17:41:30 08-05-2023) Давайте обсудим, что делать с вами? Лечить? Закрывать на пол... такие, как ты, лечению не поддаются. Обделенные серым веществом обычно и агрессируют. Ты - угроза для нормальных людей, осознай и займись полезным делом.
12:54:38 09-05-2023
Гость (19:43:13 08-05-2023) такие, как ты, лечению не поддаются. Обделенные серым вещес... С каких пор зоошиза относится к людям? Тебе до человека несколько курсов лечения.
11:24:06 08-05-2023
Проблема по всему городу.Катались вечером с сыном на велосипедах страшно стаи агрессивных собак на Петра Сухова/Смирнова 9их там еще местные в открытую подкармливают). Большая стая на Космонатов в районе пересечения с пр.Ленина . Очень агрессивные собаки возле автоколоны , где полуторка на постаменте на ВРЗ, не дают прохода кидаются. Пора отстреливать, оловом уже дело не решить.
11:41:20 08-05-2023
1. Дикие Собаки – это хищные звери, при свободном содержании заживо поедающие людей, наносящие физические и психические увечья, травмы, заражающие смертельными болезнями. Этот бесспорный факт подтверждается миллионами случаев. 2. Агрессивным хищным поведением собак управляют закреплённые в генетическом коде врожденные инстинкты, устранить которые НЕВОЗМОЖНО. Агрессию ВСЕХ собак вызывает чувство голода, инстинкт защиты их обычного места обитания (куда собак и выпускают по Федеральному закону № 498), агрессию может вызвать походка инвалида, бег ребёнка, или инициируется сукой для испытания кобелей, или другими причинами. Поэтому, нападения свободных (диких) собак на людей в населенных пунктах в общем плане прогнозируемы, закономерны, неизбежны, а в частном случае – не предсказуемы. Количество нападений, в том числе и с поеданием собаками людей, пропорционально количеству диких собак в населенных пунктах. Это бесспорно доказывается статистикой трагедий. И мелкие собачки тоже кусают людей. Чаще страдают слабые люди, дети. Исходя из вышеизложенных данных, Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ об обязательном выпуске диких собак в населённые пункты и свободном там содержании - неминуемо влечёт человеческие жертвы. Дикие собаки в населённых пунктах есть оружие для увечий и растерзания людей, заражения смертельно опасными болезнями. А по Конституции РФ – «Каждый имеет право на жизнь. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду». Оставлять людей в опасности - это преступление. Населённые пункты должны служить для безопасного и свободного проживания граждан, для этого они их и строили. Законодатели, принявшие этот закон № 498-ФЗ «наломали дров» и давно им можно было это понять. Срочно необходим закон для ОСВОБОЖДЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОТ ДИКИХ СОБАК. ЭТО НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ОТ НАПАДЕНИЯ ДИКИХ СОБАК!!! Это - главная цель необходимых мероприятий. Меры и средства должны применяться как к диким собакам, так и к держателям собак, но главная цель должна быть достигнута в короткий срок, чтобы как можно быстрее прекратить убийства и увечья людей дикими собаками. Если не найдется средств для содержания собак в питомниках - разрешить их усыпление.
17:36:53 08-05-2023
Георгий (11:41:20 08-05-2023) 1. Дикие Собаки – это хищные звери, при свободном содержании... Георгий, я тоже считаю, что безхозные собаки - это непорядок, но прочитав ваш "крик души", уверен, Вам срочно к врачу! Амик, ну ёлы-палы, хорош пробуждать в обывателях кровожадные инстинкты, озверин в наших людях и так зашкаливает. Всех с наступающим Днём Победы!
19:38:28 08-05-2023
Георгий (11:41:20 08-05-2023) 1. Дикие Собаки – это хищные звери, при свободном содержании... ты больной на всю голову
13:23:57 08-05-2023
В Москве бродячих собак не увидишь. Их отлавливают и помещают в приюты. Если раньше стерилизовали и отпускали, то теперь - нет. Не выпускают назад на волю.
15:47:23 08-05-2023
гость (13:23:57 08-05-2023) В Москве бродячих собак не увидишь. Их отлавливают и помещаю... В московских приютах для собак сейчас содержится порядка 100 000 собак. Представляете, сколько стоит ежедневное содержание этих приютов?
16:41:54 08-05-2023
гость (13:23:57 08-05-2023) В Москве бродячих собак не увидишь. Их отлавливают и помещаю... в приют на 2 недели. Далее на мыло.
15:36:57 08-05-2023
гость (13:23:57 08-05-2023) В Москве бродячих собак не увидишь. Их отлавливают и помещаю... правильно. Только с дальнейшей утилизацией. Без всяких выпусков.
18:27:36 08-05-2023
1. Сколько же оказывается горожан с фобией на бездомных собак... Даже завидно, вот бы только проблема одна была- собаки! Смешно, если бы не было так грустно. 2. Еще больше- и это очень печально и одновременно страшно, что среди барнаульцнв столько живодеров и просто " сочуствующих", разделяющих позицию догхантеров. Жаждующих крови и совершенно не позволяющих ( загрузут в комментах!) Иметь другую точку зрения. Лично мне страшно жить среди вас, к сожалению. Считаю людей пишущих комменты- убить и " на мыло" неадекватными и ущербными. 3. Нельзя не порадоваться и не отметить, что немало все таки среди горожан и тех, кому сама мвсль об убийстве противна и не укладывается в мировозрение. Респект вам! А Вот вчерашний случай, например, считаю гораздо большей поблемой, чем бездомные собаки. Это хозяева бойцовских пород собак, ведущие себя безответственно и считаю, что штраф должен быть адекватным и существенным Около одного из магазинов был привязан, не известно как надежно, бультерьер без намордника, который просто кидался на мимо проходящих людей. Мужчина выходил с пакетом с покупками и с ребенком- собака вцепилась в пакет! Затем шла девушка- собака буквально срывалась- сорвалась бы порванной одеждой дело бы не закончилось...и что кто должен решать проблему? Так, что я за порядок, но однозначно против убийство бездомных собак!
21:23:40 08-05-2023
Гость (18:27:36 08-05-2023) 1. Сколько же оказывается горожан с фобией на бездомных соба... Почему? Тут один лифтов в высотных зданиях боится. Там микробы на стенах. Но это из оперы другой. Бездомные собаки - это реальная опасность. И глуп тот, кто этого не понимает. Да, собак жаль. Но люди как-то ближе. Особенно дети.
00:52:30 09-05-2023
Гость (18:27:36 08-05-2023) 1. Сколько же оказывается горожан с фобией на бездомных соба... А что вы предлагаете с ними делать? Содержать пожизненно тысячи и тысячи собак? Вы представляете, сколько это стоит и готовы тратить средства собаке под хвост?
12:53:41 09-05-2023
Гость (18:27:36 08-05-2023) 1. Сколько же оказывается горожан с фобией на бездомных соба... Так живи в стае на улице. Никто не отличит.
18:41:08 08-05-2023
Отстрел на пустырях, в густонаселённых кварталах - ловля сетью, выдержка 3 дня, и усыпление путём отстрела. Две недели слишком долго, дорого содержать. Если реально домашняя собака пропала, за сутки можно найти среди отловленных. После внушительного штрафа (порядка годовой средней зарплаты) вернуть хозяину. Остальных - утилизация по потребностям общества (мыло, шапки, сапоги, экзотическая кулинария...)
00:54:23 09-05-2023
Гость (18:41:08 08-05-2023) Отстрел на пустырях, в густонаселённых кварталах - ловля сет... Мне кажется нужно давать собаке шанс обрести хозяина, т.ч. две недели не много. Это не пожизненное содержание в приютах, как здесь многие предлагают.
19:44:36 08-05-2023
автор фото спокойно стоит рядом с собаками, из чего можно заключить, что его терроризируют? Да они на него даже внимания не обращают
00:55:15 09-05-2023
Гость (19:44:36 08-05-2023) автор фото спокойно стоит рядом с собаками, из чего можно за... Когда терроризируют, то не до фото. Когда на нас с ребенком собака набросилась, нам некогда было ее фотографировать.
21:17:54 08-05-2023
все эти споры вокруг этой темы показывают, насколько больно наше общество, насколько глубоки проблемы, сколько же ущербных, скудоумных, агрессивных, злобных существ, называющих себя людьми. Не владея информацией, не принимая никаких доводов, не имея мозгов оценить ситуацию, принять во внимание предыдущий опыт, пытаются вынести приговор. На СВО вас всех, живодеров, там бы и стреляли. Хотя для этого кишка тонка. Никчемные вы существа.
13:03:49 09-05-2023
И нужно разделять ответственных собаководов и зоошизиков. Это важно. Ответственный собаковод выгуливает собаку на поводке, убирает какахи, заботится о своём питомце и о том, чтобы их питомец не причинил вред другим гражданам. Зоошиза шипит о приютах, о живодёрах, о том, что все им должны. Не путайте - првые сознательные здоровые граждане, вторые - больные на голову и подлежат лечению.
09:37:41 10-05-2023
Гость (13:03:49 09-05-2023) И нужно разделять ответственных собаководов и зоошизиков. Эт... Это только в вашей больной голове..