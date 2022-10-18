«Желающие есть». Барнаульские торговые центры готовятся сдать площади закрытых H&M новым арендаторам

На пустующие площади магазинов H&M в Барнауле, которые закрылись в конце сентября, уже скоро должны зайти новые арендаторы. В двух ТЦ города рассматривают претендентов, а в одном отбор уже закончен, отмечают в моллах краевой столицы.

Так, сразу несколько бизнесменов пожелали занять освободившиеся после ухода H&M места в ТЦ «Арена». Сейчас с ними идут переговоры, рассказали представители ТЦ amic.ru.

Такая же ситуация в барнаульском ТЦ «Пионер». У торгового центра также есть несколько претендентов на пустующие площади, но окончательное решение ещё не принято. При этом все кандидаты — крупные федеральные сети, подчеркнули в торговом центре.

«Как много у нас кандидатов, не можем сказать, идут переговоры. Это процесс очень индивидуальный, на него нужно время. Пытаемся договориться с федеральными компаниями, они обычно долго всё согласовывают. Это крупные компании. Большие площади остались от H&M, вряд ли кто-то из местных бизнесменов их займёт», — пояснили в «Пионере».

ТЦ «Галактика» отбор кандидатов на освободившуюся площадь уже завершил. Вместо одного магазина там появится несколько. Какие именно бренды займут это место, amic.ru в «Галактике» не сообщили. В торговом центре рассказали, что уже скоро представят посетителям новые торговые точки. Об их открытии они обещает объявить дополнительно.

Напомним, что магазины H&M в Барнауле закрыты с конца сентября. В марте 2022 года сеть приостановила продажи в России, а в июле объявила о полном уходе из страны. В конце августа ретейлер открыл магазины, чтобы провести финальную распродажу.

Проработав меньше месяца, барнаульские магазины распродали большую часть своего товара и закрылись. В ТЦ «Арена» последним рабочим днём стало 22 сентября, в ТЦ «Пионер» — 24 сентября, а в ТЦ «Галактика» — 26 сентября. К слову, августовское открытие точек в «Арене» и в «Галактике» привело к большому ажиотажу и очередям.

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Общество Магазин H&M закроется в барнаульском ТРЦ Galaxy 26 сентября