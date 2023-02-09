Число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке выросло до двух

Судьба ещё 11 жителей дома остаётся неизвестной

09 февраля 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: "АСТ-54"

Число погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах города.

По словам собеседника агентства, пострадали восемь человек, им оказывается необходимая помощь. По информации мэра Новосибирска Анатолия Локтя, судьба 11 человек выясняется, ещё 11 находятся в больницах города. Сейчас продолжается работа по телефонному обзвону жильцов.

Напомним, что взрыв прогремел около 8 утра в здании на улице Линейной в Заельцовском районе. Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), заявив, что в доме обрушились два подъезда.

Ранее сообщалось, что за сутки жители дома дважды жаловались на запах газа и один раз – на подозрительных людей, обходивших квартиры под видом сотрудников аварийной службы.