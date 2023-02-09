Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до двух

Под завалами могут оставаться люди — в 15-квартирном подъезде проживали 30 человек

09 февраля 2023, 09:12, ИА Амител

Фото: "Новости Новосибирска"

Количество погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Заельцовском районе Новосибирска выросло до двух. Как сообщает в своём Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, причиной смерти стало отравление угарным газом – информация поступила из 34-й больницы скорой помощи.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, под завалами могут оставаться люди. По предварительной информации, в 15-квартиром подъезде проживали 30 человек, в том числе семеро детей. Как заявили в МЧС, 50 человек эвакуированы из здания.

Напомним, что взрыв прогремел около 8 утра в здании на улице Линейной в Заельцовском районе. По предварительной информации, четверо человек пострадали. Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов.