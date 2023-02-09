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Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до двух

Под завалами могут оставаться люди — в 15-квартирном подъезде проживали 30 человек

09 февраля 2023, 09:12, ИА Амител

Фото: "Новости Новосибирска"
Фото: "Новости Новосибирска"

Количество погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Заельцовском районе Новосибирска выросло до двух. Как сообщает в своём Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, причиной смерти стало отравление угарным газом – информация поступила из 34-й больницы скорой помощи. 

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, под завалами могут оставаться люди. По предварительной информации, в 15-квартиром подъезде проживали 30 человек, в том числе семеро детей. Как заявили в МЧС, 50 человек эвакуированы из здания.

Напомним, что взрыв прогремел около 8 утра в здании на улице Линейной в Заельцовском районе. По предварительной информации, четверо человек пострадали. Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов.

 

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Комментарии 12

  • Второй за неделю((( соболезнования! террористы? люди в домах с газом - будьте внимательны к новым соседям!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Голову проверь.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • террористы? - долбоклюи. Соседка самовольно плиту передвигала как-то. За стеночкой. Написали жалобу, ей газ отключили. Давно, правда, было дело. Очень ей хотелось сэкономить - чтобы спецов не вызывать.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, какие террористы? Износ коммунальных систем, отсутствие датчиков утечки, отсутствие своевременных осмотров и профилактик со стороны обслуживающих организаций. И только поборы и рост стоимости за ЖКХ. Так кто террорист в этой ситуации?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • полюбому хохлы , надо быть бдительными , смотрите за новыми жильцами арендующие квартиры в ваших подъездах.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • полюбому хохлы - бритва Оккама? Не, не слышали... Достаточно того, что народ не хочет платить денях за осмотр своих плит, и т.д.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Достаточно того, что народ не хочет платить денях за осмотр своих плит, и т.д.----- а они их осматривают?) Или только квитанции выписывают?..
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Достаточно того, что народ не хочет платить денях за осмотр своих плит, и т.д.////За что именно платить? Это их работа раз, и два, каждый месяц платим - строка - обслуживание приборов учета, что там они каждый месяц обслуживают? (это не в тему, но важное дополнение)
    09 февраля, Гость   Ответить
  • За что именно платить? - ну так я о том и говорю. Рассуждают примерно так же - за что платить? А на итого, когда приходят проверять, львиная доля народа отказывается. Нет, каждый сам кузнец своего ... этого. Не хотите платить - бодайтесь, чтобы вам провели осмотр за те деньги, что вы уже заплатили по квитанции. А так получается - я прав, но мертв. Примерно как с пешеходом, переходящим по правилам, но не учитывающим водителя-неадеквата. " они их осматривают?) Или только квитанции выписывают?.." - у нас в доме осматривают. Но у нас же в доме часть народа отказывается - ибо осматривают за отдельные деньги. Так что я не поручусь, что какой-нибудь умник не переподключил плиту сам.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • что вы уже заплатили по квитанции. А так получается - я прав, но мертв. /////А вы понимаете, что они ходят проверять в рабочее время, за свой счет день брать и сидеть их ждать? Может законодательно отгул депутаты бы сделали, или по выходным пусть ходят проверяют, когда бОльшая часть дома, верно?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А вы понимаете, что они ходят проверять в рабочее время, за свой счет день брать и сидеть их ждать? - Понимаю. Но вопрос опять же в том, готовы ли вы, отказавшись от проверки - за отдельные деньги и в рабочее время, рискнуть. Лично я - нет. Поскольку в нашем небольшом доме несколько неприятных ситуаций с газом было. "или по выходным пусть ходят проверяют" - пусть. Хотя технически это вряд ли осуществимо - столько выходных не будет, чтобы обойти все дома. Да и сидеть дома в выходной тем же летом - нисколько не лучше.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Проверка плиты стоит около 600 рублей. Да, раз в год. Но довольно дорого за простенькие манипуляции. Я понимаю, что был бы смысл, если газовики ходили со специальным прибором и действительно проверяли! Давным- давно переустанавливали плиту, переваривали трубы, дяденьки отключали газ в подъезде. Потом прошлись по этажам с прибором в виде коробочки на предмет выявления утечки газа. То есть такое устройство существует! Но за 600р. приходит тётенька, в её арсенале намыленная губка( прогресс, 40 лет назад была тряпочка), которой протирает места соединения на предмет появления пузырьков. Также включает все горелки и выключает. Всё. Сеанс проверки окончен. Я жалуюсь на запах газа. Она мне отвечает: «вам кажется, я ничего не обнаружила» и выписывает квитанцию.
    09 февраля, Гость   Ответить
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