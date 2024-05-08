Грамотный агроsmm. Как в АПК заручиться доверием клиентов через соцсети
И повысить свою узнаваемость
08 мая 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8Jxc1J
Всем нужен SMM (эсэмэм, работа в социальных сетях), и рынок сельского хозяйства не исключение. Вы можете использовать официальные аккаунты в социальных сетях в качестве понятной визитной карточки компании, корпоративного канала и просто точки контакта с целевой аудиторией. В любом случае польза от социальных сетей очевидна: узнаваемость, лояльность, доверие.
Не только общепиту
"Упаковка компании не заканчивается брендингом, неймингом и промопродукцией. Не забывайте, что сейчас активно развивается интернет-направление. И если у крупной компании нет своего сайта или социальных сетей, то это нужно исправить", – говорит руководитель Digital-агентства Zavod* Надежда Клаус.
Если вы все еще думаете, что продвижение в социальных сетях нужно только шоурумам, общепиту или развлекательному сегменту, то посмотрите реальный кейс Digital-агентства Zavod по ведению социальных сетей сельскохозяйственной компании.
Агрокейс
Компания "Кроне-Сервис" предлагает покупателям профессиональную агротехнику для масштабных сельскохозяйственных работ. Техника с повышенной мощностью, что позволяет обрабатывать почвы и проводить другие полевые работы с дополнительным прицепным и навесным оборудованием.
Для этого бренда для точки касания с аудиторией действительно было достаточно просто иметь наполненный аккаунт в социальных сетях.
Если у вас подобная сфера, то для усиления точки контакта команда агентства рекомендует упростить сложный технический контент и сделать его доступным для понимания каждому. Дополнительно можно усилить интерес к сообществу через освещение новостей агропромышленной сферы в Алтайском крае.
Если комплексно следовать проработанной контент-стратегии, своевременному кросс-постингу и усиливать продвижение таргетированной рекламой, можно в кратчайшие сроки наладить коммуникацию и получить долгожданных клиентов.
Хотите усилить свое продвижение на рынке? Обращайтесь в Digital-агентство Zavod.
Digital-агентство Zavod* ("Диджитал-агентство Завод")
Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110
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