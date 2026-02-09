Депутат Кошелев предложил увеличить штрафы за сбои в ЖКХ до 30 тысяч рублей

Чтобы повысить персональную ответственность руководства управляющих и ресурсоснабжающих организаций

09 февраля 2026, 10:14, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с предложением ужесточить административную ответственность за нарушения в жилищно-коммунальной сфере. В интервью РИА Новости он заявил, что действующие штрафы для должностных лиц в размере 5–10 тысяч рублей неэффективны, и их необходимо увеличить до 30 тысяч рублей.

«Сейчас штрафные санкции для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов, перебои с коммунальными услугами и ненадлежащее информирование в ГИС ЖКХ составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что они не оказывают достаточного воздействия», — пояснил депутат.

Он предложил поднять штрафы за сбои в электроснабжении, отоплении и водоснабжении, а также за несвоевременное размещение информации в системе ГИС ЖКХ, с 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 50 тысяч.

Кроме того, Кошелев призвал увеличить в шесть раз (с 5 до 30 тысяч рублей) штрафы за нарушение правил содержания и ремонта многоквартирных домов.

По его мнению, эти меры повысят персональную ответственность руководства управляющих и ресурсоснабжающих организаций, улучшат качество услуг и наполнение публичной информационной системы ЖКХ.