Депутат Кошелев предложил увеличить штрафы за сбои в ЖКХ до 30 тысяч рублей
Чтобы повысить персональную ответственность руководства управляющих и ресурсоснабжающих организаций
09 февраля 2026, 10:14, ИА Амител
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с предложением ужесточить административную ответственность за нарушения в жилищно-коммунальной сфере. В интервью РИА Новости он заявил, что действующие штрафы для должностных лиц в размере 5–10 тысяч рублей неэффективны, и их необходимо увеличить до 30 тысяч рублей.
«Сейчас штрафные санкции для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов, перебои с коммунальными услугами и ненадлежащее информирование в ГИС ЖКХ составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что они не оказывают достаточного воздействия», — пояснил депутат.
Он предложил поднять штрафы за сбои в электроснабжении, отоплении и водоснабжении, а также за несвоевременное размещение информации в системе ГИС ЖКХ, с 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 50 тысяч.
Кроме того, Кошелев призвал увеличить в шесть раз (с 5 до 30 тысяч рублей) штрафы за нарушение правил содержания и ремонта многоквартирных домов.
По его мнению, эти меры повысят персональную ответственность руководства управляющих и ресурсоснабжающих организаций, улучшат качество услуг и наполнение публичной информационной системы ЖКХ.
10:16:50 09-02-2026
не заплатил по квитанции в течение 12 часов - двойной штраф.
10:18:32 09-02-2026
и эти штрафы пойдут в пользу жильцов или бюджета?
10:50:33 09-02-2026
Гость (10:18:32 09-02-2026) и эти штрафы пойдут в пользу жильцов или бюджета?... это деньги жильцов пойдут в бюджет - не своими же рассчитываться будут
10:54:31 09-02-2026
Гость (10:50:33 09-02-2026) это деньги жильцов пойдут в бюджет - не своими же рассчитыва... все вокруг советское, все вокруг моё.
так в другой стране говорили.
11:59:15 09-02-2026
На фоне грядущих выборов депутаты активизировались в выработке не понятных законоа