Детского омбудсмена переназначили в Алтайском крае после десяти лет работы

Ольга Казанцева занимает эту должность с 2014 года

30 января 2025, 12:30, Александра Черданцева

Ольга Казанцева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты парламента Алтайского края на сессии 30 января согласовали назначение Ольги Казанцевой на должность уполномоченного по правам детей в регионе. Формально для нее это уже второй срок, но работой в статусе омбудсмена она будет заниматься в третий раз.

Ее кандидатуру предложили сразу несколько субъектов выдвижения: комитет АКЗС по образованию и науке, Барнаульская гордума, краевое отделение Российского детского фонда. А губернатор региона Виктор Томенко согласовал с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Других претендентов на пост не было.

За переназначение Ольги Казанцевой проголосовали 62 депутата из 64, присутствовавших на сессии. Председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов оценил ее в работе как активного, инициативного, системного и публичного специалиста. Единоросс Александр Лазарев назвал Казанцеву одной из самых активных, инициативных и неравнодушных работников в этой системе. Слова в ее поддержку на сессии сказали представитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова, фракции ЛДПР Ирина Шудра и единоросс Ирина Солнцева.

"Это человек, который работает 24 на 7. Человек, который вникает во все и знает боль каждого ребенка, который к ней обращается. Человек, который пока все выдерживает, но все-таки надо ей побольше помощников", – подчеркнула Солнцева.

Сама Ольга Казанцева рассказала немного о проделанной работе.

"Сотни публикаций в социальных сетях, десятки выступлений в СМИ, сотни встреч с родителями, специалистами позволили вносить важные вопросы, связанные с детским благополучием, формировать сберегающее отношение к детям. Важнейшими вопросами были безопасность детей, профилактика сиротства, предотвращение суицидов, право на образование, социальную и медицинскую помощь. В каждой из этих сфер есть изменения", – сказала она.

Ольге Казанцевой 48 лет. В предыдущий раз ее назначили детским омбудсменом в 2019 году, срок полномочий – пять лет. Однако этой работой она занималась и ранее: в 2014 году стала уполномоченным по правам ребенка при губернаторе региона. Потом детского омбудсмена вывели в самостоятельную должность. Так что для Казанцевой это будет уже третий срок.

Ранее она работала психологом в бийской школе, преподавателем на факультете психологии и замдекана по воспитательной работе Бийского государственного педагогического университета, замдиректора Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также директором Краевого кризисного центра для женщин.

Также на сессии внесли изменения в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей. В список оснований для досрочной отставки включили утрату доверия и несоблюдения некоторых требований закона.