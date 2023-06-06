Отчет Ольги Казанцевой парламентарии поддержали единогласно

06 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева в ходе сессии АКЗС 6 июня представила доклад о результатах своей деятельности. По словам детского омбудсмена, в 2022 году ей поступило 880 обращений, это на 11% меньше, чем было годом ранее. Краевые парламентарии в целом высоко оценили работу Казанцевой, но все-таки указали на отдельные недочеты.

Динамика внушает тревогу

По словам детского омбудсмена, в прошлом году примерно на 30% снизилось число жалоб на работу системы образования, медпомощи, социального и пенсионного обеспечения. В то же время возросло количество обращений по семейному неблагополучию, половина из них связана со злоупотреблением родительскими правами. Что же касается преступлений против несовершеннолетних, то их количество в 2022 году выросло: с 2047 до 2156.

Уполномоченный по правам ребенка констатировала, что в прошлом году участились случаи гибели детей при пожарах. "В связи с этим нужны системные однозначные меры поддержки самых уязвимых слоев населения – малообеспеченных семей с детьми. На мой взгляд, целесообразно принятие федеральной программы по социальному жилью для малообеспеченных граждан с детьми", - подчеркнула омбудсмен.

"Динамика смертности среди наших детей говорит о том, что мы еще плохо работаем в этом направлении. Потерять 73 ребенка в прошлом году и 66 в этом: вдумайтесь, в эти выходные четверо маленьких детей сгорели у нас на пожарах", – подчеркнул спикер АКЗС Александр Романенко.

Задачи на будущее

В 2022 году уполномоченный по правам ребенка направила девять предложений в федеральные органы власти по изменению различных норм в интересах детей, три инициативы поддержаны. Так, расширен перечень категорий детей-инвалидов, которые могут использовать авиатранспорт, чтобы добираться на реабилитационные мероприятия в федеральные медцентры. Пересмотрен перечень документов для назначения универсального пособия. Теперь выплаты на детей-сирот исключены из общего объема доходов семьи, учитываемого для назначения пособия. У лиц, занимающихся бизнесом, при расчете универсального пособия исключены из прибыли расходы.

В качестве задачи на будущее Ольга Казанцева назвала обеспечение безопасности детей в интернете. "В прошлом году в отношении несовершеннолетних совершено 150 преступлений. Родители не всегда используют возможности опции "родительский контроль". На законодательном уровне тоже требуется расширение правового регулирования данного вопроса", - подчеркнула детский омбудсмен.

Депутаты АКЗС доклад бизнес-омбудсмена одобрили единогласно. Так, лидер эсеров Александр Молотов отметил, что ранее у его фракции были претензии к Казанцевой, однако сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Лидер комроссов Сергей Матасов обратил внимание, что в аппарате детского омбудсмена работают всего четыре человека. При этом в соседних регионах уполномоченный имеет значительно больше помощников. В связи с этим Матасов попросил краевые власти выделить дополнительные ставки.