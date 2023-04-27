Девочка, жестоко избитая отчимом в Барнауле, может лишиться зрения

Родной отец девочки считает бывшую жену тоже виновной, потому что она оставила ребёнка в опасности

27 апреля 2023, 10:38, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

11-летнюю девочку, которую в Барнауле избил отчим, чтобы отомстить жене, перевели из реанимации в палату отделения травмы БСМП, сообщает "АиФ-Алтай".

Напомним, инцидент произошёл утром 22 апреля. 41-летний мужчина решил выместить злость на девочке из-за ссоры с супругой, произошедшей после возвращения из ночного клуба. Падчерица получила множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму.

Родной отец ребёнка рассказал изданию, что дочь перевели из реанимации в палату, есть положительная динамика.

"Но дочь так сильно избита, что врачи опасаются за её зрение, есть угроза, что ребёнок может ослепнуть. Я считаю свою бывшую жену тоже виновной, потому что она оставила ребёнка в опасности и, как выясняется сейчас, отчим и до этого избивал мою дочь", – отметил отец девочки.

По версии следствия, супруги пили алкоголь в клубе и поссорились на почве ревности. Вернувшись утром домой, мужчина начал избивать женщину, однако ей удалось убежать. После этого он накинулся на падчерицу и начал избивать её кулаками, она убежать не смогла.

Возбуждено уголовное дело по факту "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего". Отчима на два месяца отправили под стражу.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту избиения девочки.