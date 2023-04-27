Девочка, жестоко избитая отчимом в Барнауле, может лишиться зрения
Родной отец девочки считает бывшую жену тоже виновной, потому что она оставила ребёнка в опасности
27 апреля 2023, 10:38, ИА Амител
11-летнюю девочку, которую в Барнауле избил отчим, чтобы отомстить жене, перевели из реанимации в палату отделения травмы БСМП, сообщает "АиФ-Алтай".
Напомним, инцидент произошёл утром 22 апреля. 41-летний мужчина решил выместить злость на девочке из-за ссоры с супругой, произошедшей после возвращения из ночного клуба. Падчерица получила множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму.
Родной отец ребёнка рассказал изданию, что дочь перевели из реанимации в палату, есть положительная динамика.
"Но дочь так сильно избита, что врачи опасаются за её зрение, есть угроза, что ребёнок может ослепнуть. Я считаю свою бывшую жену тоже виновной, потому что она оставила ребёнка в опасности и, как выясняется сейчас, отчим и до этого избивал мою дочь", – отметил отец девочки.
По версии следствия, супруги пили алкоголь в клубе и поссорились на почве ревности. Вернувшись утром домой, мужчина начал избивать женщину, однако ей удалось убежать. После этого он накинулся на падчерицу и начал избивать её кулаками, она убежать не смогла.
Возбуждено уголовное дело по факту "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего". Отчима на два месяца отправили под стражу.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту избиения девочки.
10:57:08 27-04-2023
Но суды продолжат при разводах отдавать детей женщинам только на основании первичных половых признаков.
11:25:32 27-04-2023
Гость (10:57:08 27-04-2023) Но суды продолжат при разводах отдавать детей женщинам тольк... Так нет заявлений от отцов - вот и не оставляют.
11:38:30 27-04-2023
Гость (10:57:08 27-04-2023) Но суды продолжат при разводах отдавать детей женщинам тольк... Мужики сами не хотят забирать детей себе. А если и забирают, то отдают их своим родителям, а не сами ими занимаются.
11:04:10 27-04-2023
Но суды продолжат - только 1 из 50 отцов при разводе заявляет в суде о намерении оставить детей себе. Остальные радостно убегают в даль теряя тапки.
11:34:31 27-04-2023
Девочке нужно зрение спасать, откройте сбор средств, если необходимы сложные операции, равнодушных не будет.
11:40:16 27-04-2023
Конечно, мать здесь тоже виновата, оставив дочь одну с пьяным разьяренным быдлом.
12:13:55 27-04-2023
На пожизненно осудить за такие зверства.
13:06:09 27-04-2023
Владимир (12:13:55 27-04-2023) На пожизненно осудить за такие зверства.... На кол посадить
13:12:08 27-04-2023
Убить урода,без суда и следствия.Тварюга
13:33:04 27-04-2023
Суд при разводе всегда на стороне женщины. Не надо тут ля-ля, нет заявлений. Исключение может быть одно-если она алкашка, и то не факт. Прекрасный способ шантажа. А на счет не хотят забирать -это кукушка отписалась, таких тоже хватает но меньше.
13:42:11 27-04-2023
Гость (13:33:04 27-04-2023) Суд при разводе всегда на стороне женщины. Не надо тут ля-ля... Сколько знаю разведенных женщин, отцам там дети даром не нужны! Так что кукушки у нас именно мужики.
14:09:37 27-04-2023
пока не будет уголовки, причем жесткой за домашнее насилие - все так и будет. Бабы не могут избавиться от тиранов, которые лупят и их самих, и детей. Не надо мне про бабу, "думающую одним местом". С таким быдляком просто так не разведешься. только через побои и, если не повезет, последующую смерть. Развестись можно с нормальным мужчиной ( ее первый муж, например). А с этими - их только изолировать. Но у нас пока нет трупа - нет дела
14:29:08 27-04-2023
Гость (14:09:37 27-04-2023) пока не будет уголовки, причем жесткой за домашнее насилие -... Здесь она сама с ним же вместе напивалась и шарилась по ночным клубам, оставляя детей одних дома. Какая сама, такого и мужика себе нашла.
14:14:36 27-04-2023
Гость (13:33:04 27-04-2023) Суд при разводе всегда на стороне женщины. Не надо тут ля-ля... Еще раз, внятно и по буквам - если от отца нет заявления, то суду и рассматривать нечего. А учитывая тот факт, что немалый процент отцов устраивается работать неофициально, лишь бы алименты не платить - удивительно, правда, что суд не оставляет ребенка с человеком без официального дохода? Ну и вишенкой на торте - даже получив ребенка, отец-молодец, как правило, спихивает его на свою мать или еще каких родственников.
14:19:25 27-04-2023
Развестись можно с нормальным мужчиной ( ее первый муж, например). - раз он такой хороший что же она с ним развелась то
15:01:32 27-04-2023
Гость (14:19:25 27-04-2023) Развестись можно с нормальным мужчиной ( ее первый муж, напр... было сказано "нормальным", а не "хорошим". А разойтись можно по разным причинам: разлюбила, например. Зачем ломать жизнь себе и детям, живя с нелюбимым? ЕЩЕ РАЗ: речь о нормальных человеческих отношениях: не любишь, не нравится - уйди. У этих ублюдков (второй ее мужик) - не нравится - убью. А про клуб и "нажирание"..а вы ни разу в клуб не ходили? не танцевали?