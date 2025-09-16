До +20. О погоде в Барнауле 16 сентября

В этот день в краевой столице не будет дождя

16 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае 16 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 4–9 м/с. В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северный, 4–9 м/с.