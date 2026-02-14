В Барнауле зафиксирован тревожный рост подростковой преступности
Несовершеннолетние стали чаще фигурировать в делах о незаконном обороте наркотиков
14 февраля 2026, 09:21, ИА Амител
По итогам 2025 года в Барнауле отмечается тревожный рост подростковой преступности. Об этом сообщил начальник городского УМВД Петр Бандурин на совещании в администрации краевой столицы.
Бандурин подчеркнул, что криминальная активность несовершеннолетних вызывает серьезные опасения, в том числе увеличение случаев вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков.
Не менее острой остается проблема причастности совершеннолетних граждан к вовлечению молодежи в преступления экстремистской направленности.
Наиболее уязвимой категорией признаны подростки в возрасте от 8 до 14 лет. В группе риска также находятся молодые люди 15–17 лет и учащиеся первых‑вторых курсов средних специальных и высших учебных заведений, которые в поисках легкого заработка нередко поддаются на предложения совершать противоправные действия через интернет.
Глава города Вячеслав Франк акцентировал внимание на необходимости защиты детей от вовлечения в преступную деятельность:
«Мы обязаны уберечь наших детей от вовлечения в противоправную деятельность. Для этого необходимо не только сохранить уже налаженную в школах профилактическую работу, но и качественно усилить ее эффективность. И, безусловно, мы будем держать данную тему на постоянном контроле, в том числе задействуя в этом вопросе Совет директоров школ».
По результатам совещания был сформирован перечень поручений, нацеленных на усиление профилактической работы. В частности, планируется активизировать информирование родителей о фактах преступлений с участием детей, а также о мерах ответственности, предусмотренных за подобные деяния.
Ранее сообщалось, почему дети становятся закладчиками и как с этим борются на Алтае. В регионе проводят сотни профилактических мероприятий, но ключевая роль остается за родителями.
09:28:18 14-02-2026
Так везде.
09:29:16 14-02-2026
безнаказанность порождает вседозволенность
дальше цветам жизни задницы расцеловывайте
10:33:18 14-02-2026
Дети- наше будущее. Какими их воспитали, то и получаем.
10:42:18 14-02-2026
Зато в крае есть молодежный парламент, комитет по молодежной политике, "движение первых" и т.п. с песнями, танцами и отчётами.
10:44:17 14-02-2026
Всё из-за того, что фокус внимания смещён и так действительно не получится добиться результатов.
Вот пример:
РКН блокирует телеграм и мы все массово виним их в этом. Но забываем, что это исполнительный орган и он не принимает решений. К тем кто принимает решения у 78% населения вопросов нет.
Здесь точно так же, я вот прямо сейчас могу дать сотрудники несколько адресов в интернете с магазинами по продаже наркотиков, да они и сами их прекрасно знают, так-же как и РКН собственно.
Но пресечь деятельность площадки тяжело, а если ты ещё и не заинтересован вообще не возможно. А поймать школьника на улице просто. И эффективность проще и быстрее отражается в отчётах. Цифры растут, работа ведётся, а результаты особо и не интересуют ни кого.
Если вспомнить то крупнейшую площадку в даркнете по торговле наркотиками и оружием на территории РФ прикрыли наши западные непратнеры из Германии. Оказалось один из организаторов спокойно жил в Питере и немцы предоставили нашим спецслужбам весь расклад на этого гражданина, которые за 10 лет у наши наработать не получилось.
В итоге все отчитались какие они молодцы и получили звания и награды за ликвидацию этой площадки.
10:59:49 14-02-2026
Проблема в большом разрыве уровня зарплат.. капитализм называется..
18:14:26 14-02-2026
Гость (10:59:49 14-02-2026) Проблема в большом разрыве уровня зарплат.. капитализм назыв... не только. ещё во вседозволенности, безнаказанности, повальной тупости подростков.
13:28:09 14-02-2026
Много раз писали, ка "дети" фары всем поганят у Европы, тут столько комментов было, что так они зарабатывают себе карманные деньги, кто-то даже про семью написал. Вот, а дальше больше. Прямое бездействие ПДН и органов опеки.
23:01:27 14-02-2026
Да еще и потому, что это модно. А модно, потому что называется красивыми словами и с трепетом. А нужно назвать вещи своими именами. Закладчик - соучастник отравителя, а так же тупой неудачник, расходный материал, согласившийся за подачку в виде относительно небольшого вознаграждения и заведомо сломанной жизнью заработать своему "работодателю" на очередную крутую тачку, квартиру, поездку на бали. Эй, закладчики! Не кажется ли вам, что это неравноценный обмен получается?