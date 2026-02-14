В Барнауле зафиксирован тревожный рост подростковой преступности

Несовершеннолетние стали чаще фигурировать в делах о незаконном обороте наркотиков

14 февраля 2026, 09:21, ИА Амител

Сотрудники полиции / Фото: amic.ru

По итогам 2025 года в Барнауле отмечается тревожный рост подростковой преступности. Об этом сообщил начальник городского УМВД Петр Бандурин на совещании в администрации краевой столицы.

Бандурин подчеркнул, что криминальная активность несовершеннолетних вызывает серьезные опасения, в том числе увеличение случаев вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков.

Не менее острой остается проблема причастности совершеннолетних граждан к вовлечению молодежи в преступления экстремистской направленности.

Наиболее уязвимой категорией признаны подростки в возрасте от 8 до 14 лет. В группе риска также находятся молодые люди 15–17 лет и учащиеся первых‑вторых курсов средних специальных и высших учебных заведений, которые в поисках легкого заработка нередко поддаются на предложения совершать противоправные действия через интернет.

Глава города Вячеслав Франк акцентировал внимание на необходимости защиты детей от вовлечения в преступную деятельность:

«Мы обязаны уберечь наших детей от вовлечения в противоправную деятельность. Для этого необходимо не только сохранить уже налаженную в школах профилактическую работу, но и качественно усилить ее эффективность. И, безусловно, мы будем держать данную тему на постоянном контроле, в том числе задействуя в этом вопросе Совет директоров школ».

По результатам совещания был сформирован перечень поручений, нацеленных на усиление профилактической работы. В частности, планируется активизировать информирование родителей о фактах преступлений с участием детей, а также о мерах ответственности, предусмотренных за подобные деяния.

Ранее сообщалось, почему дети становятся закладчиками и как с этим борются на Алтае. В регионе проводят сотни профилактических мероприятий, но ключевая роль остается за родителями.