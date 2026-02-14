Неделя о Страшном суде. В чем ее суть и нужно ли поститься в это время
15 февраля 2026 года начнется третья подготовительная неделя перед Великим постом
14 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
Третья подготовительная неделя перед Великим постом называется Неделей о Страшном суде или Мясопустной ("неделя" — это древнерусское название воскресенья). Церковь в это время напоминает о великом суде, который, согласно преданию, произойдет после Второго пришествия Иисуса Христа.
О том, в чем смысл Недели о Страшном суде и какие традиции с ней связаны, — в материале amic.ru.
В чем суть Недели о Страшном суде?
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую» (Мф. 25: 31-46).
Согласно преданию, дорога в Царство небесное будет открыта тем, кто отозвался на чужие страдания: накормил голодного, напоил жаждущего, помог больным и обделенным. Тем, кто не делал в своей жизни добрых дел, путь "в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его". Неделя о Страшном суде напоминает, что грех неделания не менее губителен, чем нераскаянные грехи неверия, убийства, воровства, колдовства и блуда.
В Евангелие по Иоанну сказано, что на Страшном суде предстанут даже мертвые.
«И придет время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения» (Ин 5:28-29).
Поэтому перед воспоминанием Страшного суда Церковь призывает к молитве об усопших, ожидающих Суда Божия.
Почему Неделю о Страшном суде называют Мясопустной?
Название "Мясопустная" произошло от словосочетания "отпускать мясо", то есть отказываться от его потребления. В этот день верующие могут в последний раз перед Великим постом отведать мясные блюда.
Седмицу (семидневную неделю) после этого воскресенья называют Сырной: начиная с нее, готовящиеся к посту христиане перестают есть мясное. Но всю неделю, кроме постов в среду и пятницу, они могут угощаться рыбой, блинами и молочными продуктами.
Какие традиции связаны с Неделей о Страшном суде?
Что нельзя делать в Неделю о Страшном суде?
- ругаться и сквернословить;
- обижать кого-либо;
- грешить словами, поступками и даже мыслями;
- объедаться;
- устраивать шумные застолья, особенно с алкоголем.
23:31:30 14-02-2026
23:44:48 14-02-2026
09:24:45 15-02-2026
стяжатели в рясах не боятся страшного суда?