НОВОСТИОбщество

Неделя о Страшном суде. В чем ее суть и нужно ли поститься в это время

15 февраля 2026 года начнется третья подготовительная неделя перед Великим постом

14 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Служба в храме / Фото: из архива amic.ru

Третья подготовительная неделя перед Великим постом называется Неделей о Страшном суде или Мясопустной ("неделя" — это древнерусское название воскресенья). Церковь в это время напоминает о великом суде, который, согласно преданию, произойдет после Второго пришествия Иисуса Христа.

О том, в чем смысл Недели о Страшном суде и какие традиции с ней связаны, — в материале amic.ru.

В чем суть Недели о Страшном суде?

Церковь напоминает о втором пришествии Христа и грядущем Страшном суде. Речь идет о событии, которое затронет все человечество. Об этом гласит отрывок из Евангелия от Матфея, который в этот день читают в храмах во время литургии:
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую» (Мф. 25: 31-46).

Согласно преданию, дорога в Царство небесное будет открыта тем, кто отозвался на чужие страдания: накормил голодного, напоил жаждущего, помог больным и обделенным. Тем, кто не делал в своей жизни добрых дел, путь "в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его". Неделя о Страшном суде напоминает, что грех неделания не менее губителен, чем нераскаянные грехи неверия, убийства, воровства, колдовства и блуда. 

В Евангелие по Иоанну сказано, что на Страшном суде предстанут даже мертвые. 

«И придет время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения» (Ин 5:28-29)

Поэтому перед воспоминанием Страшного суда Церковь призывает к молитве об усопших, ожидающих Суда Божия.

Почему Неделю о Страшном суде называют Мясопустной?

Название "Мясопустная" произошло от словосочетания "отпускать мясо", то есть отказываться от его потребления. В этот день верующие могут в последний раз перед Великим постом отведать мясные блюда. 

Седмицу (семидневную неделю) после этого воскресенья называют Сырной: начиная с нее, готовящиеся к посту христиане перестают есть мясное. Но всю неделю, кроме постов в среду и пятницу, они могут угощаться рыбой, блинами и молочными продуктами.

Какие традиции связаны с Неделей о Страшном суде?

В этот день православные верующие ходят в храм на богослужение, каются в своих грехах и просят за них прощения у Бога. К посещению службы в храме также добавляют домашние молитвы о прощении грехов и спасении души. В течение следующей Седмицы следует молиться как за живых членов семьи, так и за усопших.

Что нельзя делать в Неделю о Страшном суде?

  • ругаться и сквернословить;
  • обижать кого-либо;
  • грешить словами, поступками и даже мыслями;
  • объедаться;
  • устраивать шумные застолья, особенно с алкоголем.
НОВОСТИОбщество
религия

Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

23:31:30 14-02-2026

Фредди крюгер испугался до потери пульса.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
)))

23:44:48 14-02-2026

Упыри и вурдалаки приготовились к атаке...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:45 15-02-2026

стяжатели в рясах не боятся страшного суда?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров