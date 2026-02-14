15 февраля 2026 года начнется третья подготовительная неделя перед Великим постом

14 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Третья подготовительная неделя перед Великим постом называется Неделей о Страшном суде или Мясопустной ("неделя" — это древнерусское название воскресенья). Церковь в это время напоминает о великом суде, который, согласно преданию, произойдет после Второго пришествия Иисуса Христа.

1 В чем суть Недели о Страшном суде? Церковь напоминает о втором пришествии Христа и грядущем Страшном суде. Речь идет о событии, которое затронет все человечество. Об этом гласит отрывок из Евангелия от Матфея, который в этот день читают в храмах во время литургии: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую» (Мф. 25: 31-46). Согласно преданию, дорога в Царство небесное будет открыта тем, кто отозвался на чужие страдания: накормил голодного, напоил жаждущего, помог больным и обделенным. Тем, кто не делал в своей жизни добрых дел, путь "в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его". Неделя о Страшном суде напоминает, что грех неделания не менее губителен, чем нераскаянные грехи неверия, убийства, воровства, колдовства и блуда. В Евангелие по Иоанну сказано, что на Страшном суде предстанут даже мертвые. «И придет время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения» (Ин 5:28-29). Поэтому перед воспоминанием Страшного суда Церковь призывает к молитве об усопших, ожидающих Суда Божия.

2 Почему Неделю о Страшном суде называют Мясопустной? Название "Мясопустная" произошло от словосочетания "отпускать мясо", то есть отказываться от его потребления. В этот день верующие могут в последний раз перед Великим постом отведать мясные блюда. Седмицу (семидневную неделю) после этого воскресенья называют Сырной: начиная с нее, готовящиеся к посту христиане перестают есть мясное. Но всю неделю, кроме постов в среду и пятницу, они могут угощаться рыбой, блинами и молочными продуктами.

3 Какие традиции связаны с Неделей о Страшном суде? В этот день православные верующие ходят в храм на богослужение, каются в своих грехах и просят за них прощения у Бога. К посещению службы в храме также добавляют домашние молитвы о прощении грехов и спасении души. В течение следующей Седмицы следует молиться как за живых членов семьи, так и за усопших.