Розы и клубника в шоколаде снова в топе. Как алтайский бизнес "празднует" 14 февраля

Рестораны бронируют залы заранее, маркетплейсы собирают подборки подарков, а средний букет уже тянет почти на 4 тысячи рублей

14 февраля 2026, 07:35, ИА Амител

Букет цветов / Фото: создано в GIGAchat

Пока одни спорят, нужен ли стране День всех влюбленных, бизнес показывает — спрос на 14 февраля есть. Алтайские заведения и магазины включают тематические предложения, сервисы доставки делают праздник "в один клик", а рестораны из-за ажиотажа вводят депозиты. Как бизнес "встречает" 14 февраля — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Что предлагает бизнес?

Алтайский бизнес чаще всего ограничивается праздничным настроением в соцсетях, но некоторые все-таки делают спецпредложения. Так, "Шашлыкофф" выпустили карточки в стиле Love is… с фото блюд, "Грильница" продает комбо "Романтик" для двоих, а сеть суши Dimmy Yammy добавила сеты "Для той самой" и "По любви". Кофейня CoffeeBull готовит десерты в виде сердец. У "Мираторга" в упаковке с сердечками оказались колбаса в нарезке и апельсиновый кекс.

Отдельную роль берут на себя сервисы доставки и маркетплейсы — они собирают подборки ко Дню всех влюбленных прямо в приложениях: от еды до подарков. "ВкусВилл" запустил "СерВВис признаний", где можно отправить цифровую валентинку. Цветочные салоны в регионе предлагают оформлять заказы заранее и предупреждают, что в саму дату цены могут вырасти.

«Всплеск продаж приходится на само 14 февраля, день накануне и после. Но мы уже сейчас видим рост количества заказов, в том числе это и предзаказ на выходные. Традиционно пользуются спросом букеты и сладости. Однозначные хиты тут — розы и клубника в шоколаде. Кроме того, к 14 февраля селлеры выпускают специальные подарки: например, торты или воздушные шары в виде сердца. Также в этот день значительно вырастают продажи мягких игрушек, в том числе плюшевых медведей. В среднем букет сейчас стоит порядка 3900 руб. Купить цветы и конфеты от кондитера можно в среднем за 5,5 тыс. руб., а набор из цветов и клубники — за 6,5 тыс. руб. Сами покупатели выбирают более дорогие позиции, рассчитывая произвести "вау-эффект», — сообщила PR-менеджер маркетплейса Flowwow Татьяна Афанасьева.

ТЦ украшаются, рестораны забронированы

Несмотря на рост онлайн-продаж, офлайн-точки праздник не списывают. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин оценивает долю тех, кто отказался от 14 февраля, примерно в 10%: "Большая часть все-таки готовится к этому празднику". Он отмечает, что обычно это оформление и иногда тематические мероприятия, а сам день дает локальный рост посещаемости и покупок подарков.

«Некоторые торговые центры проводят тематические мероприятия. После инфошума вокруг Хэллоуина некоторые отказались, но все-таки он не настолько гоним в нашей стране. Все-таки это такой локальный пик посещаемости и локальный пик покупок, связанных с подарками второй половинке», — пояснил эксперт.

В "волну" традиционно попадают и ювелирные магазины — например, Sunlight напоминает в соцсетях о символичных украшениях. Редкий случай для такого повода — фитнес-клуб "Сафари-парк" предлагает 13 и 14 февраля купить две карты по цене одной на месяц или на полгода. Некоторые идут по пути эпатажа: "Бургер Кинг" подготовил провокационные наборы, а "VK Знакомства" запустил проект с мусоровозами, которые принимают вещи от бывших.

Рестораны на 14 февраля нередко вводят депозиты, готовят спецпредложения и зовут музыкантов. Управляющий партнер и шеф-повар сети ресторанов "Торро гриль" и Boston Seafood & Bar Кирилл Мартыненко говорит, что у них обычно это "игристое плюс ягоды". При этом спрос, по его словам, стабильный: "За месяц все было зарезервировано, полный зал практически во всех ресторанах".