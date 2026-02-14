Эксперт назвала возраст россиян для выхода на пенсию в 2026 году
14 февраля 2026, 07:47, ИА Амител
Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, в каком возрасте жители России смогут выйти на пенсию по старости в 2026 году, сообщает РИА Новости.
По ее данным, пенсионный возраст для женщин составит 59 лет, родившихся в 1967 году, для мужчин — 64 года, родившихся в 1962 году.
Подольская обратила внимание, что 2026 год — последний в переходном периоде, в рамках которого происходит поэтапное повышение пенсионного возраста.
Начиная с 2028 года пенсионный порог зафиксируется: женщины смогут выходить на пенсию по старости в 60 лет и позже, мужчины — в 65 лет и позже.
Кроме того, с 1 января 2026 года в стране проведена индексация страховых пенсий. Выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам увеличены на 7,6%.
12:44:05 14-02-2026
Если по какой-то причине окажется недостаточно баллов и стажа :( работодатель не оформил трудоустройство; без ведома работника оформил трудоустройство на неполный рабочий день; платил взносы только с МРОТ или может в СФР электронные документы испарились; в электронных трудовых книжках произошёл "эффект Манделы" не в пользу работников :) - смогут выйти позже или гарантированно на социальную пенсию в 65 и 70 лет.
19:43:20 14-02-2026
Гость (12:44:05 14-02-2026) ... ... если доживут.
Поэтому я выбрал "Вредное производство" !
19:19:20 14-02-2026
Уничтожили целое поколение, а эксперт цинично издевается.
10:00:26 16-02-2026
Гость (19:19:20 14-02-2026) Уничтожили целое поколение, а эксперт цинично издевается.... Не понимаю тех ,кто ставит минусы под этим комментарием,сказано абсолютно верно и справедливо.