Эксперт назвала возраст россиян для выхода на пенсию в 2026 году

Начиная с 2028 года пенсионный порог зафиксируется

14 февраля 2026, 07:47, ИА Амител

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, в каком возрасте жители России смогут выйти на пенсию по старости в 2026 году, сообщает РИА Новости.

По ее данным, пенсионный возраст для женщин составит 59 лет, родившихся в 1967 году, для мужчин — 64 года, родившихся в 1962 году.

Подольская обратила внимание, что 2026 год — последний в переходном периоде, в рамках которого происходит поэтапное повышение пенсионного возраста.

Начиная с 2028 года пенсионный порог зафиксируется: женщины смогут выходить на пенсию по старости в 60 лет и позже, мужчины — в 65 лет и позже.

Кроме того, с 1 января 2026 года в стране проведена индексация страховых пенсий. Выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам увеличены на 7,6%.



