Верховный суд разрешил изъять у россиянина единственное жилье из-за долгов отца

Сын вместе с квартирой унаследовал и задолженность перед застройщиком в 9,1 млн рублей

14 февраля 2026, 09:57, ИА Амител

Верховный суд рассмотрел спорную ситуацию о возможности изъятия у наследника квартиры, полученной после смерти отца, для погашения долга перед строительной компанией. Информация об этом размещена на официальном сайте высшей судебной инстанции.

Как указано в документации суда, житель Санкт‑Петербурга подал заявление о банкротстве, указав, что не в состоянии выполнить финансовые обязательства, перешедшие к нему по наследству.

Вместе с квартирой он унаследовал и долг отца перед застройщиком — около 9,1 млн рублей. Однако девелопер потребовал включить наследственную квартиру в конкурсную массу, чтобы за счет ее продажи погасить задолженность.

Первая инстанция отказала в удовлетворении требования, руководствуясь нормой об исполнительском иммунитете. Согласно статье 446 ГПК РФ, на единственное жилье должника нельзя обратить взыскание, если оно не находится в залоге.

Однако апелляционный суд принял противоположное решение и включил квартиру в конкурсную массу. Суд указал, что наследник сам ухудшил свои жилищные условия — ранее он подарил свою долю в другом жилом помещении матери. Это действие, по мнению суда, было направлено на то, чтобы наследственная квартира приобрела статус "единственного жилья".

Кассационная инстанция отменила апелляционное решение, но застройщик обжаловал это в Верховном суде. Застройщик настаивал, что наследник знал о долгах отца и совершил дарение доли именно с целью искусственно создать ситуацию, при которой у него формально осталось лишь одно пригодное для проживания помещение.

Верховный суд поддержал аргументы застройщика. Судебная коллегия по экономическим спорам оставила в силе апелляционное решение. В итоге наследственную квартиру включили в конкурсную массу для последующей продажи.

В своем выводе суд подчеркнул, что защита "единственного жилья" не может применяться автоматически, если должник сам искусственно создал ситуацию, при которой у него остался лишь один жилой объект. Ранее адвокат назвала четыре случая, когда можно отменить дарение квартиры.