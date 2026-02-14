Верховный суд разрешил изъять у россиянина единственное жилье из-за долгов отца
Сын вместе с квартирой унаследовал и задолженность перед застройщиком в 9,1 млн рублей
14 февраля 2026, 09:57, ИА Амител
Верховный суд рассмотрел спорную ситуацию о возможности изъятия у наследника квартиры, полученной после смерти отца, для погашения долга перед строительной компанией. Информация об этом размещена на официальном сайте высшей судебной инстанции.
Как указано в документации суда, житель Санкт‑Петербурга подал заявление о банкротстве, указав, что не в состоянии выполнить финансовые обязательства, перешедшие к нему по наследству.
Вместе с квартирой он унаследовал и долг отца перед застройщиком — около 9,1 млн рублей. Однако девелопер потребовал включить наследственную квартиру в конкурсную массу, чтобы за счет ее продажи погасить задолженность.
Первая инстанция отказала в удовлетворении требования, руководствуясь нормой об исполнительском иммунитете. Согласно статье 446 ГПК РФ, на единственное жилье должника нельзя обратить взыскание, если оно не находится в залоге.
Однако апелляционный суд принял противоположное решение и включил квартиру в конкурсную массу. Суд указал, что наследник сам ухудшил свои жилищные условия — ранее он подарил свою долю в другом жилом помещении матери. Это действие, по мнению суда, было направлено на то, чтобы наследственная квартира приобрела статус "единственного жилья".
Кассационная инстанция отменила апелляционное решение, но застройщик обжаловал это в Верховном суде. Застройщик настаивал, что наследник знал о долгах отца и совершил дарение доли именно с целью искусственно создать ситуацию, при которой у него формально осталось лишь одно пригодное для проживания помещение.
Верховный суд поддержал аргументы застройщика. Судебная коллегия по экономическим спорам оставила в силе апелляционное решение. В итоге наследственную квартиру включили в конкурсную массу для последующей продажи.
В своем выводе суд подчеркнул, что защита "единственного жилья" не может применяться автоматически, если должник сам искусственно создал ситуацию, при которой у него остался лишь один жилой объект.
11:04:15 14-02-2026
За что должен был отец 9 млн.? У него ещё жильё было? Или это проценты набежали за "единственное" жильё? Народу поясните, по закону - понятно, по справедливости не ясно.
12:46:55 14-02-2026
dok_СФ (11:04:15 14-02-2026) За что должен был отец 9 млн.? У него ещё жильё было? Или эт... В рассрочку наверное купил
11:12:52 15-02-2026
Гость (12:46:55 14-02-2026) В рассрочку наверное купил... Когда приобретается в рассрочку то у застройщика есть обязательное правило Страхование жизни от внезапной смерти
Без этого правила рассрочку застройщик не даёт
13:47:35 14-02-2026
Вот и всё, что нужно знать о законодательстве....застройщик главнее, а верховный суд - это прициндент
18:59:31 14-02-2026
Гость (13:47:35 14-02-2026) Вот и всё, что нужно знать о законодательстве....застройщик ... Прецедент
23:24:33 15-02-2026
Гость (13:47:35 14-02-2026) Вот и всё, что нужно знать о законодательстве....застройщик ... за сокрытие имущества при банкротстве вобще-то еще уголовка есть. так что легко отделался. передача имущества в это входит, читайте закон о банкротстве
17:01:16 14-02-2026
Хоть бы номер дела писали. Сами почитаем все важные обстоятельства
17:12:39 14-02-2026
Гость (13:47:35 14-02-2026) Вот и всё, что нужно знать о законодательстве....застройщик ... Чувак сам подарил свою долю маме, чтобы схитрить с "единственным жильём", а потом удивляется, что суд не дурак. Играл в юридические игры — получи по полной, нечего было хитрить.
17:55:34 14-02-2026
Пытаясь обмануть судьбу, сам опростоволосился! 🤣
18:45:59 14-02-2026
аферист этот наследник!!! поделом ему
20:00:55 14-02-2026
С государством играть в азартные игры - заведомо проигрышное дело. Риск не оправдан. Тем более если пытаешься мухлевать.
22:39:30 14-02-2026
Никто не защищён в этом мире,ни мошенники, ни нормальные люди.
02:29:15 15-02-2026
А вот Тимурке Иванов (помните такого замминистра обороны РФ?) его элитный особняк в Москве вернули!
03:17:53 15-02-2026
Когда ж чиновники нажруться-то?
Говорят о демографической катастрофе и сами же, у своего же народа табуретку из-под ног вышибают. На пропагангстерских каналах вроде правильные слова, а на деле всё туже и туже ремешок приходится подтягивать.
04:47:33 15-02-2026
Эффект Долиной ?
00:19:12 20-02-2026
Заказуха, по всем признакам....