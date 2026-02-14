Верховный суд разрешил изъять у россиянина единственное жилье из-за долгов отца

Сын вместе с квартирой унаследовал и задолженность перед застройщиком в 9,1 млн рублей

14 февраля 2026, 09:57, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Верховный суд рассмотрел спорную ситуацию о возможности изъятия у наследника квартиры, полученной после смерти отца, для погашения долга перед строительной компанией. Информация об этом размещена на официальном сайте высшей судебной инстанции.

Как указано в документации суда, житель Санкт‑Петербурга подал заявление о банкротстве, указав, что не в состоянии выполнить финансовые обязательства, перешедшие к нему по наследству.

Вместе с квартирой он унаследовал и долг отца перед застройщиком — около 9,1 млн рублей. Однако девелопер потребовал включить наследственную квартиру в конкурсную массу, чтобы за счет ее продажи погасить задолженность.

Первая инстанция отказала в удовлетворении требования, руководствуясь нормой об исполнительском иммунитете. Согласно статье 446 ГПК РФ, на единственное жилье должника нельзя обратить взыскание, если оно не находится в залоге.

Однако апелляционный суд принял противоположное решение и включил квартиру в конкурсную массу. Суд указал, что наследник сам ухудшил свои жилищные условия — ранее он подарил свою долю в другом жилом помещении матери. Это действие, по мнению суда, было направлено на то, чтобы наследственная квартира приобрела статус "единственного жилья".

Кассационная инстанция отменила апелляционное решение, но застройщик обжаловал это в Верховном суде. Застройщик настаивал, что наследник знал о долгах отца и совершил дарение доли именно с целью искусственно создать ситуацию, при которой у него формально осталось лишь одно пригодное для проживания помещение.

Верховный суд поддержал аргументы застройщика. Судебная коллегия по экономическим спорам оставила в силе апелляционное решение. В итоге наследственную квартиру включили в конкурсную массу для последующей продажи. 

В своем выводе суд подчеркнул, что защита "единственного жилья" не может применяться автоматически, если должник сам искусственно создал ситуацию, при которой у него остался лишь один жилой объект.

Банкрот / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Комментарии 16

dok_СФ

11:04:15 14-02-2026

За что должен был отец 9 млн.? У него ещё жильё было? Или это проценты набежали за "единственное" жильё? Народу поясните, по закону - понятно, по справедливости не ясно.

Гость

12:46:55 14-02-2026

dok_СФ (11:04:15 14-02-2026) За что должен был отец 9 млн.? У него ещё жильё было? Или эт... В рассрочку наверное купил

Гость

11:12:52 15-02-2026

Гость (12:46:55 14-02-2026) В рассрочку наверное купил... Когда приобретается в рассрочку то у застройщика есть обязательное правило Страхование жизни от внезапной смерти
Без этого правила рассрочку застройщик не даёт

Гость

13:47:35 14-02-2026

Вот и всё, что нужно знать о законодательстве....застройщик главнее, а верховный суд - это прициндент

Гость

18:59:31 14-02-2026

Гость (13:47:35 14-02-2026) Вот и всё, что нужно знать о законодательстве....застройщик ... Прецедент

Гость

23:24:33 15-02-2026

Гость (13:47:35 14-02-2026) Вот и всё, что нужно знать о законодательстве....застройщик ... за сокрытие имущества при банкротстве вобще-то еще уголовка есть. так что легко отделался. передача имущества в это входит, читайте закон о банкротстве

Анна

17:01:16 14-02-2026

Хоть бы номер дела писали. Сами почитаем все важные обстоятельства

Гость

17:12:39 14-02-2026

Гость (13:47:35 14-02-2026) Вот и всё, что нужно знать о законодательстве....застройщик ... Чувак сам подарил свою долю маме, чтобы схитрить с "единственным жильём", а потом удивляется, что суд не дурак. Играл в юридические игры — получи по полной, нечего было хитрить.

Гость

17:55:34 14-02-2026

Пытаясь обмануть судьбу, сам опростоволосился! 🤣

Гость

18:45:59 14-02-2026

аферист этот наследник!!! поделом ему

Сергей

20:00:55 14-02-2026

С государством играть в азартные игры - заведомо проигрышное дело. Риск не оправдан. Тем более если пытаешься мухлевать.

Сергей

22:39:30 14-02-2026

Никто не защищён в этом мире,ни мошенники, ни нормальные люди.

Денис

02:29:15 15-02-2026

А вот Тимурке Иванов (помните такого замминистра обороны РФ?) его элитный особняк в Москве вернули!

Вячеслав Леонидович

03:17:53 15-02-2026

Когда ж чиновники нажруться-то?
Говорят о демографической катастрофе и сами же, у своего же народа табуретку из-под ног вышибают. На пропагангстерских каналах вроде правильные слова, а на деле всё туже и туже ремешок приходится подтягивать.

Печени

04:47:33 15-02-2026

Эффект Долиной ?

Мюнхаузен (Барон)

00:19:12 20-02-2026

Заказуха, по всем признакам....

