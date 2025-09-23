До +21. О погоде в Барнауле 23 сентября

В этот день в Барнауле пройдут кратковременные дожди

23 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае 23 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории слабые, местами по юго-востоку умеренные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +19 до +21 градуса. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.